Air Canada met l’accent sur Montréal depuis la France

A l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, Air Canada multiplie ses vols depuis Paris, Nice, Lyon et maintenant Marseille.

2017 est une année charnière pour Montréal, puisqu’elle marque son 375ème anniversaire. L’occasion de multiplier les célébrations avec plus de 175 événements organisés dans ce cadre, pour une année qui s’annonce record en termes de tourisme loisirs et affaires.

Air Canada va elle aussi contribuer à la croissance du nombre de visiteurs français à Montréal en 2017 avec le lancement en juin d’une quatrième liaison sans escale entre la France et Montréal, au départ de Marseille.

Cette toute nouvelle liaison, qui sera opérée par Air Canada Rouge, à raison de 3 vols par semaine au cours de la saison estivale, souligne la volonté de la compagnie de diversifier sa présence sur le marché français.

Rappelons d’ailleurs que la compagnie canadienne a déjà lancé en juin 2016 une liaison sans escale entre Lyon et Montréal assurée jusqu’à 5 fois par semaine toute l’année, devenant ainsi la seule compagnie aérienne à proposer à l’année un vol sans escale entre Lyon et l’Amérique du Nord.

Du 2 juin au 14 septembre, Air Canada augmentera ses fréquences pour offrir un vol quotidien entre Lyon et Montréal durant la haute saison estivale. A compter du 15 mars prochain, Air Canada mettra en service un appareil Airbus A330-300 reconfiguré aux nouvelles normes de confort à l’international de la compagnie canadienne.

La liaison, opérée à l’année entre l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry et l’aéroport de Montréal-Trudeau, sera proposée sur A330-300 à raison de 4 à 5 fréquences par semaine aux horaires suivants :

Lyon- MontréalAC829 11h40 13h45 Lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

Montréal- Lyon AC828 20h55 10h00 (+1) Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

Toujours à destination de Montréal, Air Canada propose également à l’année un vol quotidien sans escale depuis Paris- Roissy, et deux vols par jour du 16 juin au 17 septembre, pour répondre à la forte demande des passagers. L’A330-300 vient ainsi se substituer au B767-300, permettant à Air Canada de passer d’une capacité de 211 sièges à 292 sur l’axe Lyon-Montréal.

Enfin, la compagnie a inauguré en 2014 une liaison estivale sans escale entre Nice et Montréal, opérée par sa filiale loisirs Air Canada Rouge avec 3 vols hebdomadaires, et 4 vols par semaine au plus fort de la saison.

