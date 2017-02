Air Madagascar à la recherche d'un partenaire

Article publié le 2 février 2017 par David Dagouret

Le 02 février 2017, la compagnie aérienne nationale malgache recherche un partenaire pour se développer. Ce sera soit Air Asutral ou Ethiopian Airlines

A la suite du processus d’appel d’offres lancé en vue d’identifier le partenaire stratégique, le Conseil d’administration d’Air Madagascar a reçu des offres de la part de 3 compagnies : Air Austral, Ethiopian Airlines et Kenya Airways. Le Conseil d’administration a revu le rapport d’évaluation préparé par ses conseils IOS Partners et TroyAvi et l’a approuvé. De ce fait, le Conseil a désigné Air Austral et Ethiopian Airlines comme étant les soumissionnaires les mieux placés et les a invité en vue de négociations en parallèle.

Un partenaire définitif sera sélectionné à l’issue de ces négociations et sera invité à signer, d’ici le 31 Mars 2017, un contrat de partenariat avec l’Etat Malagasy pour le redressement et le développement d’Air Madagascar.

