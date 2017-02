Air Transat fête ses 30 ans

Article publié le 10 février 2017 par David Dagouret

La compagnie canadienne fête cette année son 30e anniversaire et Aeroweb-fr.net testera bientôt cette compagnie durant un vol vers le Quebec.

Air Transat, compagnie aérienne canadienne fête cette année son 30e anniversaire. Air Transat réserve tout au long de l’année des surprises et des activités spéciales à ses clients, ses partenaires et ses employés en Amérique du Nord et en Europe.

Pour le lancement des festivités, l’entreprise dévoile un logo spécial, qui met en évidence sa date anniversaire et l’étoile – emblème du groupe – ainsi qu’une vidéo d’animation qui nous fait voyager dans l’univers de Transat.

Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat A.T. inc. a déclaré : "Nous œuvrons dans une industrie vigoureuse et stimulante, quoi qu’exigeante, qui connaît une croissance continue. Forte de ses 30 ans d’expérience, notre organisation sait s’adapter à un environnement changeant et répondre aux besoins des voyageurs de plus en plus connectés, spontanés et responsables, Les voyageurs sont au rendez-vous, et nous abordons l’avenir avec un grand optimisme."

Pour les amoureux de cette compagnie ou pour ceux qui ne la connaissent pas encore, nous pouvons d'or et déjà vous annoncer que dans quelques semaines, Aeroweb-fr.net effectuera un reportage sur cette compagnie en la testant durant un vol vers le Quebec.

