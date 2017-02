Brussels Airlines dévoile son avion "Amare"

Article publié le 25 février 2017 par David Dagouret

Après sa livrée "Rackham", "Magritte" et "Trident" la compagnie belge présente sa quatrième livrée spéciale.

Amare, véritable ode à Tomorrowland, est le quatrième Airbus A320 à rejoindre la série d’icônes belges ce 23 février 2017. Brussels Airlines a déjà trois appareils avec les livrées spéciales "Rackham", "Magritte" et "Trident".

Depuis 2012, Brussels Airlines et Tomorrowland rassemblent des gens du monde entier en Belgique. Et c’est exactement ce que fera Amare. Sa mission est de réunir “the People of Tomorrow” pour collecter de beaux souvenirs et créer de longues amitiés. Amare signifie unité, amour et amitié.

L'appareil est un Airbus A320-200 immatriculé OO-SNF, msn 2810. Comme les autres livrées spéciales vous pouvez suivre ses destinations sur le site Brussels Airlines. Cette livrée "Amare" sera visible jusqu'en 2022.

