L'A320 fête ses 30 ans

22 février 2017

Le 22/02/1987 le premier Airbus A320 effectuait son premier vol.

Il y a 30 ans le premier Airbus A320, msn 1 effectuait son premier vol. L'appareil, immatriculé F-WWAI, avait décollé depuis l'aéroport de Toulouse-Blagnac à 09h30 environ. Le vol du 22 février 1987 avait duré 3 heures et 23 minutes. Avant même ce premier vol, l'A320 du constructeur européen avait enregistré près de 430 commandes. La première livraison avait eu lieu en 1988, le premier exemplaire avait était livré à la compagnie Air France.

Trois décénies plus tard, la ligne de production de l'A320 tourne toujours à plein régime. Le total des commandes s'éléve à près de 13 000 avions. le taux de production de la famille A320 se traduit, aujourd'hui, à assembler 16 appareils par mois. Depuis 30 ans, Airbus a décliné son "best-seller" en une famille de monocouloirs comprenant du plus petit au plus grand, l'A318, A319, A320 et l'A321. La famille de l'Airbus A320 peuvent emporter de 100 à 240 passagers selon les configurations cabines.

Le monocouloir d'Airbus a encore de beaux jours devant lui car avec le lancement de sa version remotorisé, l'A320neo, Airbus a enregistré de nombreuses commandes pour ce modèle. Le 12 janvier 2011, la compagnie indienne IndiGo signa ainsi avec Airbus un protocole d'accord pour l'achat de 180 Airbus A320, dont 150 neo, constituant ainsi la seconde plus grande commande enregistrée dans l'histoire de l'aéronautique. Définitivement financé, le contrat d'IndiGo y fut confirmé le 22 juin 2011, lors de la 49e édition du Salon du Bourget. Le lendemain, Air Asia passa la plus grosse commande de l'histoire, en achetant 200 A320neo.

Selon le site officiel d'Airbus, le constructeur européen comptait, à la fin du mois de novembre, 49 exemplaires de commande ferme de l'A319neo ainsi que 3 327 A320neo, 1 067 A321neo, soit 4 443 appareils au total.

En 2016, La famille A320 a été la grande gagnante dans les livraisons car 545 monocouloirs ont été livrés dont 68 sont des Airbus A320neo. Airbus avait précisé que 40 % des livraisons monocouloirs étaient des Airbus A321.

Au 31 décembre 2016, le carnet de commande d’Airbus (tous avions confondus) totalisait 6 874 appareils d’une valeur totale de 1,018 milliards de dollars au prix catalogue.

