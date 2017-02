Le premier Boeing 787-10 sort d'usine (photos)

Article publié le 18 février 2017 par David Dagouret

Le dernier né des dreamliner est sorti de son hangar. Il doit maintenant débuter ses essais de roulage et dans quelques semaines son premier vol.

Le Boeing 787-10 Dreamliner, troisième membre de la famille 787, a fait ses débuts dans les usines du constructeur Boeing de Caroline du Sud. De nombreux invités étaient présents pour célébrer l'événement, le président américain avait également fait le déplacement.

Le Boeing 787-10 est exclusivement construit sur le site Boeing de Charlesto en Caroline du Sud. Il va maintenant préparer ses essais au sol ainsi que son premier vol qui interviendra dans les prochaines semaines.

La première livraison est prévu en 2018. Boeing a enregistré au jour d'aujourd'hui 149 commandes de neuf clients à travers le monde.

Rappelons que le Boeing 787-10 est le modèle le plus long de la famille des Dreamliner composé du 787-8 et 787-9. Le B787-10 est la version allongée du 787-9 entré en service en 2014. Les Boeing 787-10 et 787-9 sont identiques à 95% sur le plan de la conception et de la construction, ce qui réduit la complexité, les coûts et les risques dans l’ensemble du système de production.

