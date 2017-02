Article publié le 1 février 2017 par David Dagouret

Le constructeur ATR et la compagnie suédoise BRA ont réalisé, aujourd'hui, le premier vol d'un ATR avec du biocarburant.

Un ATR 72-600 de la compagnie aérienne suédoise BRA (anciennement Braathens Regional) a décollé aujourd'hui de l'aéroport de Stockholm-Bromma à destination de Umeå avec dans ses réservoirs un mélange composé à 45 % d'huile de cuisson recyclée. Cet évènement marque le tout premier vol d'un ATR propulsé par du biocarburant.

BRA assure, depuis sa plateforme principale de Stockholm-Bromma, une desserte aérienne essentielle à destination de douze régions du pays. La compagnie suédoise est particulièrement engagée en faveur de la protection de l'environnement et a déjà commencé à remplacer ses Saab 2000 par des ATR 72-600, appareils plus modernes reconnus comme étant les plus économes en carburant du marché régional.

La compagnie BRA exploite actuellement 12 ATR 72, 7 Saab 2000 et 11 Bae 146.

Plusieurs initiatives de recherche et développement sont actuellement en cours en Suède afin de produire des biocarburants à partir de différents types de bois. Les forêts suédoises couvrent plus de 50 % du territoire, et poussent à un rythme annuel de 120 millions de mètres cubes. Parvenir à un trafic aérien intérieur totalement exempt d'énergies fossiles nécessiterait moins de 2 % de la croissance annuelle totale des forêts du pays.

Grâce à sa structure plus légère, à sa vitesse optimisée et à ses moteurs conçus pour les liaisons courtes, l'ATR affiche déjà les meilleures performances environnementales de sa catégorie. ATR continue néanmoins d'investir dans les technologies vertueuses et contribue aux efforts de recherche et développement européens qui visent à accroître encore les gains réalisés dans le domaine des performances environnementales. ATR encourage le recours aux carburants alternatifs et apporte son soutien aux clients et aux gouvernements locaux dans l'élaboration d'un plan stratégique complet, du choix du carburant à celui des liaisons, en passant par la certification et la disponibilité, afin de garantir une grande fluidité dans les opérations des compagnies.

Christian Clemens, Président Exécutif de BRA, a déclaré : "La Suède étudie actuellement la création d'une nouvelle taxe sur le secteur du transport aérien. Elle n'aura qu'un impact minimal sur les émissions, et ralentira malheureusement le rythme auquel nous continuerons à rendre le transport aérien toujours plus durable. L'ATR 72-600, particulièrement lorsqu'il est propulsé par du biocarburant, constitue le mode de transport optimal sur un grand nombre de nos liaisons, et offre les meilleurs résultats en matière de protection de l'environnement".

Christian Scherer, Président Exécutif d'ATR, a pour sa part déclaré : "Aujourd'hui, le défi consiste à produire des biocarburants à grande échelle et à des prix abordables tout en évitant un impact négatif sur l'environnement et les matières premières. Les compagnies aériennes suédoises telles que BRA peuvent profiter de l'expansion considérable des forêts du pays, ainsi que de l'exploitation de turbopropulseurs économes en carburant, afin d'atteindre l'ambitieux objectif de réduction de moitié de leurs émissions de CO2 d'ici 2025".





Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet