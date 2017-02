Qatar Airways lance le vol le plus long au monde

Article publié le 6 février 2017 par David Dagouret

Avec sa liaison entre Doha et Auckland, la compagnie qatarie lance ainsi un vol de plus de 17h00.

Qatar Airways a lancé, hier, une nouvelle liaison entre Doha (Qatar) et Auckland (Nouvelle-Zélande). Avec le lancement de cette nouvelle ligne, Qatar Airways lance également le plus long vol commercial au monde. Hier, le 06 février, un Boeing 777 a quitté l'aéroport de Doha à 02h50 (heure locale), vol QR0920 pour rejoindre l'aéroport d'Auckland en Nouvelle-Zélande où l'appareil a atterri à 05h00 + 1 jour (heure locale), après plus de 16h30 de vol.

Le vol retour, QR0921, a décollé d'Auckland à 14h00 (heure locale) et l'avion devrait atterrir à Doha à 22h10 (heure locale) après un vol d'environ 17h00. Ainsi ce vol devient le plus long vol commercial au monde. Le vol retour est effectivement plus long que l'aller dû aux vents contraire.

Ce nouveau vol vers Auckland sera desservi quotidiennement par un Boeing 777-200LR (Long rang) pouvant accueillir un total de 259 passagers, 42 en classe affaires et 217 en classe économique

