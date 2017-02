Safran crée un centre d'excellence en maintenance et réparation

Article publié le 25 février 2017 par David Dagouret

Safran Nacelle renforce ses capacités de support après-vente des nacelles en créant un centre d’excellence MRO en Normandie.

Safran Nacelles se renforce en maintenance, réparation et révision de nacelles de moteurs d’avions par la création d’un centre d’excellence MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) sur son site de Pont-Audemer en Normandie.

Les clients qui utilisent les nacelles produites par Safran – des jets d’affaires jusqu’aux plus grands avions de ligne – bénéficieront de la création de ce centre d’excellence qui s’appuie sur l’expertise industrielle MRO déjà existante à Pont Audemer.

Ce centre d’excellence coordonne tout le réseau MRO de Safran Nacelles dans le monde dont il est le référent opérationnel pour tous les procédés industriels de maintenance et réparation. Il en est également le référent technique notamment pour la R&T (Recherche & Technologies avancées). Ses activités de réparation ont reçu la certification Part 145 décernée par l’agence européenne de sécurité aéronautique (EASA). Elles couvrent les nacelles complètes, composants de structures complexes, équipements remplaçables sous aile, aubes de redressement moteur ainsi que les interventions sous ailes.

Cette nouvelle organisation MRO permettra à Safran Nacelles de mieux tirer parti de son expertise de constructeur (OEM) de nacelles pour être capable de fournir la maintenance et la réparation de toute la nacelle A320neo, partout dans le monde.

Jean-Paul Alary a déclaré : "Ce renforcement de nos capacités MRO apportera à nos clients davantage de réactivité, plus de compétences techniques, des flux optimisés et une meilleure utilisation des ressources de Safran Nacelles en tant que constructeur de nacelles aéronautiques de niveau mondial. Cela va également renforcer notre agilité en tant que fournisseur de référence dans le domaine de la maintenance et de la réparation."

Jean-Hugues Cousin est nommé Directeur du centre d’excellence MRO de Safran Nacelles. Outre l’usine de Pont Audemer, il pilotera le réseau des filiales MRO dans le monde, notamment Safran Nacelles Services Americas à Indianapolis, aux USA, et Aerostructures Middle East Services (AMES), une joint-venture de Safran Nacelles et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance basée à Dubai.

