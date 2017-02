Sonaca Aircraft procède aux tests de certification du Sonaca 200

Article publié le 17 février 2017 par David Dagouret

Sonaca Aircraft a démarré l’assemblage des deux premiers avions destinés aux essais au sol et en vol en vue de l’obtention de la certification EASA.

Ce début d’année 2017 est consacré à l’assemblage des deux premiers appareils destinés aux essais au sol et en vol du Sonaca 200, monomoteur biplace développé par Sonaca Aircraft.

Le premier avion (Test Aircraft 1), assemblé sur le site de Sonaca en Belgique, est entièrement dédié aux essais au sol.

Vincent Jaumotte, Ingénieur d’essai pour Sonaca Aircraft a déclaré : "Nous avons testé la résistance des sièges, des ceintures (harnais) mais aussi le bâti-moteur et la jambe de train avant en simulant des atterrissages durs ou par vents de travers. Fin février, nous confierons les tests de résistance de l’aile à l’IABG, centre d’essais aéronautiques basé en Allemagne et spécialisé dans les tests de résistance."

Un second avion (Test Aircraft 2) servira aux essais en vol programmés dans le courant du mois d’avril.

La nouvelle version du Sonaca 200 modifiée à 80%. La forme de l’avion, le profil de l’aile et le choix des matériaux ont été maintenus. En ce qui concerne les modifications et les améliorations apportées au prototype, 80% de la structure de départ a été remaniée afin de répondre aux exigences du marché, d’une part, et aux exigences de certification EASA, d’autre part. "Nous avons significativement modifié la résistance structurelle pour considérer une masse maximale au décollage de 750 kg avec un facteur de charge de 4.4G, soit une augmentation de l’ordre de 25% par rapport à l’avion initial".

Les structures de l’appareil ont été renforcées : "Les longerons principaux de la voilure, la connexion au fuselage et le longeron central ont été redessinés et certains alliages d’aluminium ont été modifiés afin de tenir compte des charges aérodynamiques, de la fatigue des matériaux ainsi que des aspects liés à la corrosion. Les changements portent également sur le renforcement de l’arceau de verrière, le train d’atterrissage, l’empennage vertical et horizontal y compris sa connexion au fuselage, l’hélice, le système de freinage ainsi que l’instrumentation et le circuit d’alimentation d’essence" détaille Carl Mengdehl, Responsable Engineering & Certification Sonaca Aircraft.

Un avion certifié spécialement conçu pour une utilisation intensive

"En intégrant toutes ces modifications, Sonaca Aircraft souhaite proposer aux écoles de pilotage et aux aéroclubs, un avion moderne et certifié adapté à un usage professionnel et intensif", conclut Pierre Van Wetter, Pilote et Chief Commercial Officer, Sonaca Aircraft.

