Un A380 au musée du Bourget et un autre au musée de Toulouse.

Article publié le 8 février 2017 par David Dagouret

Airbus a annoncé, que deux Airbus A380 allaient être transférés vers les musées aéronautiques de Paris le Bourget et de Toulouse.

Airbus va donc procéder au transfert de deux Airbus A380 vers les musées aéronautiques de l'Air et de l'Espace de Paris-Le Bourget et le musée Aéroscopia de Toulouse. Ces deux Airbus A380 d'essais ne seront pas seuls à rejoindre un musée. En effet Airbus va également tranférer deux autres avions d'essais vers le musée Aéroscopia de Toulouse, un Airbus A320 et un Airbus A340-600.

L'Airbus A320, Msn 1, l'Airbus A340-600, Msn 140 et l'Airbus A380, msn 2 seront tranférés dans les 20 prochains mois, au musée Aéroscopia de Toulouse. La zone nord du musée Aéroscopia doit être aménagée pour pouvoir recevoir ces trois appareils avant qu'ils soit présentés au public.

L'Airbus A380, immatriculé f-wwdd, msn 4, sera quant à luitransféré le 14 février prochain au musée de l'Air et de l'Espace de Paris-Le Bourget. Après son arrivée à Paris, cet appareil sera amménagé et fera l'objet d'un chantier scénographique particulier pour permettre au public de découvrir cet aéronef dès 2018.

