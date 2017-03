Air Caraïbes reçoit son premier Airbus A350

Article publié le 1 mars 2017 par David Dagouret

Le 28 février 2017, Air Caraïbes a pris livraison de son premier Airbus A350 et devient la première compagnie française à exploiter cet appareil.

Une cérémonie de livraison a eu lieu, hier, au centre de livraison d'Airbus à Toulouse en présence - Jean-Paul Dubreuil, Président du Conseil de Surveillance d’Air Caraïbes, Marc Rochet, Président du Directoire d’Air Caraïbes, Didier Evrard, Directeur Général des Programmes d’Airbus, Eric Schulz, Président civil Rolls-Royce, Philip Scruggs, Président d’AerCap.

L'appareil reçu par Air Caraïbes, est immatriculé F-HHAV, msn 82, il est donc le premier Airbus A350 XWB a être exploité par une compagnie Française. Dès fin mars, un second A350 XWB neuf intégrera également la flotte de la compagnie. Tous deux positionnés sur le cœur du réseau Paris Orly-Antilles, les nouveaux appareils renforceront la position de la compagnie sur les destinations Fort-de-France et Pointe-à-Pitre et apporteront 7% de capacité additionnelle sur ces deux routes en 2017.

F-HHAV a décollé ensuite de Toulouse à 14h00 pour rejoindre sa famille d’adoption Air Caraïbes à Paris Orly Sud. A l’arrivée de l’avion à 15h30, les pompiers de l’aéroport effectuent un « Water Salute Welcome », comme le veut la coutume, pour le premier atterrissage sur un aéroport.

L'appareil a quitté l'aéroport d'Orly, hier soir pour un vol d'entrainement en direction de Chateauroux. L'appareil devrait rejoindre ensuite les Antilles le jeudi 02 mars 2017 mais avant cela un vol VIP est prévu aujourd'hui à 15h50 et Aeroweb-fr.net sera présent sur ce vol pour vous faire découvrir l'intérieur de cet appareil.

Ce premier A350-900 de la compagnie est configuré en trois classes pouvant accueillir jusqu’à 389 passagers :

18 passagers en Madras (Affaires) équipée de sièges « Full Flat », une première sur la destination des Antille

45 passagers en Caraïbes (Premium Economy)

326 passagers en Soleil (Économique).

Jean-Paul Dubreuil, Président du Conseil de Surveillance d’Air Caraïbes a déclaré : "C’est avec une grande fierté que notre groupe familial prend livraison de son premier A350 XWB, dans le cadre d’une commande globale de quatre A350-900 et trois A350-1000 qui évolueront dans le pôle aérien du Groupe Dubreuil. Devenir aujourd’hui la 1ere compagnie aérienne française à disposer du dernier né d’Airbus nous permet de mesurer le travail accompli par les équipes d’Air Caraïbes depuis 2003 et l’ouverture du réseau transatlantique. L’arrivée de ce premier appareil A350 XWB constitue une nouvelle étape majeure du développement de notre compagnie - aujourd’hui plus que jamais LA compagnie de référence pour la desserte des Antilles et des Caraïbes."

Marc Rochet, Président du Directoire d’Air Caraïbes a déclaré quant à lui : "L’entrée en service du 1er A350-900 chez Air Caraïbes illustre notre ambition de proposer ce qui se fait de mieux en termes d’innovation et de confort à nos passagers. Depuis toujours, nos clients sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Etre la première compagnie aérienne française à exploiter l’appareil, mais également la première à opérer des vols en A350 XWB sur les lignes Paris-Antilles, sont des motifs de joie et de satisfaction pour l’ensemble des collaborateurs qui ont participé activement à notre succès. Avec l’A350-900, Air Caraïbes dispose d’un avion ultra performant pour poursuivre sa croissance."

Didier Evrard, Directeur Général des Programmes d'Airbus a déclaré : "Nous sommes fiers de constater que Air Caraïbes devient la première compagnie française à exploiter l’A350 XWB. Nous sommes convaincus que le tout nouvel A350 XWB permettra à Air Caraïbes de renforcer sa position dans le transport aérien vers les Antilles en mettant à disposition de ses passagers ce que le secteur aéronautique a de mieux à offrir."





Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet