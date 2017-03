Bienvenue à bord de l'A350 d'Air Caraïbes (photos)

Article publié le 2 mars 2017 par David Dagouret

Le 01 mars 2017, Aeroweb-fr.net a découvert le premier A350 d'Air Caraïbes durant un vol inaugural au dessus de la France.

Air Caraïbes est la première compagnie française à avoir pris livraison de l'Airbus A350 XWB. Cette livraison a eu lieu le 28 février (voir actualité). Le lendemain, la compagnie organisait un vol inaugural au dessus de l'hexagone afin de faire découvrir son appareil à des clients fidèles, membres du groupes et journalistes.

Pour l'occasion le vol portait le numéro TX350 et devait se rendre à Toulouse.

L'Airbus A350 XWB, immatriculé F-HHAV a décollé de l'aéroport d'Orly à 15h50 sous la pluie.

Après le décollage, nous avons pu découvrir la nouvelle cabine de cet A350 Air Caraïbes qui peut accueillir un total de 389 passagers :

18 passagers en Madras (Affaires) équipée de sièges « Full Flat », une première sur la destination des Antille

45 passagers en Caraïbes (Premium Economy)

326 passagers en Soleil (Économique)

Durant le vol vers Toulouse, en passant par la Bretagne et longeant la côte atlantique nous avons été choyé par les PNC qui ont tous été professionnels et souriants.

Nous avons également rencontrés à bord de cet appareil des responsables d'Air Caraïbes comme Marc Rochet, Président du Directoire d’Air Caraïbes.

L'artiste guadeloupéenne Laurence Joseph, qui a mis l'ambiance durant le vol

Mais aussi les très sympathiques, Eric et Valérie, passagers réguliers d'Air caraïbes avec qui nous avons pu discuter de leurs expéreinces avec la compagnie :

Eric et Valérie : Cela fait 9 ans que nous voyageons avec Air Caraïbes et nous prenons cette compagnie tous les 3 mois pour nous rendre en Martinique.

Aeroweb-fr.net : Pourquoi Air Caraïbes ?

Eric et Valérie : Nous avons testé les autres compagnies (Air France et corsair) et pour nous, Air Caraïbes est la meilleure compagnie. L'accueil est excellente, les PNC sont très agréable et souriants. C'est le meilleur rapport qualité/prix.

Aeroweb-fr.net : En quelle classe voyagez-vous habituellement ?

Eric et Valérie: Nous avons débuté en classe soleil, puis la classe Caraïbes et maintenant nous voyageons exclusivement en classe Madras. Cette classe répond parfaitement à notre demande surtout le point de vue du repos où nous pouvons vraiment dormir. Il faut aussi préciser que le repas en classe madras est excellent car préparé par un chef.

Aeroweb-fr.net : Que pensez-vous de ce vol inaugural ?

Eric et Valérie : Lorsque nous avons été invités nous avons été surpris.

Valérie : Je répond régulièrement au enquête de satisfaction et j'ai toujours noté cette compagnie 10/10 et comme nous sommes des clients fidèles, nous sommes vraiment ravis d'être içi surtout dans ce superbe avion.

Aeroweb-fr.net : Connaissez-vous cet apparaeil ?

Eric : Je suis un passionné d'aviation, je savais qu'il s'agissait de l'Airbus A350. Le vol avec cet avion est très agréable.

Valérie : La cabine est plus haute grâce au design des coffres à bagages.

Eric : Je trouve aussi que la cabine est plus spacieuse et surtout l'A350 me semble moins bruyant que les autres avions.

Eric et Valérie : C'est une bonne expérience, nous sommes fidèles à Air caraïbes et nous le resterons.

Nous sommes arrivés à Toulouse à 17h53 sous un magnifique soleil.

Le temps d'une petite escale à Toulouse d'environ 30 minutes, nous avons pu nous rendre dans le cockpit de l'Airbus A350 XWB où les pilotes étaient déjà au travail pour le vol retour.

Nous sommes repartis à 18h30, en direction de Paris sous un beau coucher de soleil.

Malheureusement le soleil n'est pas resté longtemps car la pluie était encore présente à Paris. Après une petite boucle au dessus de la seine et marne l'appareil s'est aligné sur l’ILS de la piste 26 et nous sommes arrivés à Orly-Sud là où nous avons débutés notre vol.

Précisons que l'Airbus A350 XWB a décollé, aujourd'hui, pour son premier vol commercial transatlantique en direction des Caraïbes.

bingo82

Membre Inscrit le 02/03/2017

1 message posté # 2 mars 2017 16:46 10 sièges de front encore une belle bétaillère.La plupart des autres compagnie exploitant le 350 n'ont que 9 sièges de front.

