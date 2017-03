Boeing présente son premier 737 MAX 9 (photos)

Article publié le 9 mars 2017 par David Dagouret

Ce nouvel appareil devrait réaliser son premier vol au cours des prochaines semaines ; les livraisons aux clients sont prévues en 2018.

Boeing a présenté le 07 mars, le premier 737 MAX 9 devant plusieurs milliers d’employés du Groupe.

Avec une capacité de 220 passagers et un rayon d’action de plus de 6 500 kilomètres, le 737 MAX 9 est le deuxième et le plus grand modèle de la famille des monocouloirs 737 MAX.

L’avion va à présent entamer une série d’opérations portant sur la vérification des systèmes, le ravitaillement et les tests au sol des moteurs préalables à la campagne de vols d’essai prévue dans les prochaines semaines. Ces tests marqueront la phase finale de vérification des caractéristiques opérationnelles et des performances globales du nouvel avion.

Keith Leverkuhn, vice-président et directeur général du programme 737 MAX, Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "L’équipe 737 MAX continue de faire du très bon travail pour respecter le calendrier prévisionnel. Notre priorité est de livrer un avion qui conjugue la fiabilité qui a fait la réputation de la famille 737, la flexibilité et le rayon d’action que nos clients attendent."

L’entrée en service du 737 MAX 9 est prévue en 2018, tandis que les premières livraisons du 737 MAX 8 sont planifiées dans le courant du deuxième trimestre 2017, conformément au calendrier.

