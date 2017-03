L'A321neo équipé des moteurs LEAP-1A de CFM obtient sa Certification de Type

Article publié le 3 mars 2017 par David Dagouret

Airbus a annoncé le 1er mars, que l'A321neo équipé des moteurs LEAP-1A avait obtenu sa certification de type.

Suite à un programme exhaustif d'essais en vol, l'A321neo équipé d'une motorisation LEAP-1A de CFM International a obtenu sa Certification de Type conjointe de la part de l'EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) et de la FAA (Federal Aviation Administration).

Le Certificat de Type de l'EASA a été signé par Trevor Woods, Certification Director de l'EASA, et par Michael J. Kaszycki, Agissant en tant que Manager de la FAA - Transport Airplane Directorate, Aircraft Certification Service. Les deux certificats ont été remis à Klaus Roewe, Senior Vice President A320 Family Programme d'Airbus, et à Pierre-Henri Brousse, A320 Family Programme Chief Engineer d'Airbus.

Fabrice Brégier, Président d'Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "L'A321neo offre aux opérateurs le parfait équilibre entre consommation de carburant, niveau de confort et performance environnementale. L'appareil est le leader incontesté du marché dans la catégorie des avions de 200 sièges et plus. Cette certification obtenue aujourd'hui est la reconnaissance de l'ensemble des équipes qui ont largement contribué au succès de cette étape essentielle."

L'A321neo équipé des réacteurs CFM a conclu avec succès son programme de certification, totalisant plus de 400 heures de vol en plus de 160 vols. Les essais ont permis de valider sa cellule et ses systèmes bien au-delà des limites de calcul, assurant que l'appareil répond avec succès à l'ensemble des critères de navigabilité. L'A321neo équipé des réacteurs CFM est le quatrième membre de la famille NEO certifié au cours des 15 derniers mois, permettant aux clients de la famille A320neo de choisir entre deux options de motorisation : Pure Power PW1100G-JM de Pratt & Whitney et LEAP-1A de CFM.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet