Le Boeing 737 MAX 8 obtient sa certification de la FAA

Article publié le 23 mars 2017 par David Dagouret

Les premiers 737 MAX seront livrés aux clients dans les prochains mois.

Boeing a annoncé, le 09 mars dernier, que le 737 MAX 8 avait obtenu sa certification de l’Administration fédérale de l’aviation américaine (Federal Aviation Administration — FAA), ce qui autorise son exploitation commerciale. Boeing est entré dans les dernières phases préparatoires à la livraison des premiers 737 MAX 8 aux compagnies clientes au cours des prochains mois.

Pour obtenir la certification du 737 MAX 8, Boeing a entrepris il y a un peu plus d’un an un programme d’essais complet avec quatre appareils, y compris des essais au sol et en laboratoire. À l’issue d’un processus de certification rigoureux, la FAA a accordé à Boeing un certificat de type modifié (Amended Type Certificate - ATC) pour le 737 MAX 8, attestant que la conception de cet appareil est conforme aux réglementations aéronautiques, et qu’elle est sûre et fiable.

Keith Leverkuhn, vice-président et directeur général du programme 737 MAX, Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Cette certification témoigne du dévouement et de l’engagement de nos équipes en charge du MAX à toutes les étapes du processus, de la conception de l’avion jusqu’aux vols d’essai. L’équipe de l’usine de Renton a hâte de livrer à nos clients leurs premiers 737 MAX, des appareils qui se distinguent par leur haut niveau d’efficience, de fiabilité et de conception."

La FAA a également accordé à Boeing un certificat de production modifié (Amended Production Certificate — APC), qui certifie que le système de production de Boeing permet de produire le 737 MAX 8 conformément à sa conception.

Le 737 MAX est équipé des nouveaux moteurs LEAP-1B de CFM International (JV SAFRAN/General Electric) et des ailettes marginales Advanced Technology conçues par Boeing, ainsi que d’autres améliorations grâce auxquelles cet avion pourra offrir le plus haut niveau d’efficience, de fiabilité et de confort sur le marché des monocouloirs. Le 737 MAX est l’avion qui s’est vendu le plus rapidement de l’histoire de Boeing, comprenant à ce jour plus de 3 600 commandes auprès de 83 clients à travers le monde.

