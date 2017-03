Le Breitling DC-3 a entamé son grand tour du monde

Article publié le 13 mars 2017 par David Dagouret

Le DC-3 a décollé de Genéve le 9 mars dernier pour son tour du monde.

77 ans jour pour jour après son premier vol, le Breitling DC-3 a donné le coup d’envoi du grand périple qui doit l’emmener, de mars à septembre 2017, tout autour de la planète. Un nouvel exploit pour cet avion de légende ayant marqué à jamais l’histoire de l’aviation.

Le 9 mars 1940, le bimoteur à hélices Douglas DC-3 volant aujourd’hui aux couleurs de Breitling effectuait son vol inaugural aux Etats-Unis. Trois jours plus tard, il était livré à la compagnie American Airlines. Loué à l’armée américaine de 1942 à 1944, il fut ensuite exploité par diverses compagnies nord-américaines. Racheté en 2008 par le pilote Francisco Agullo et un groupe d’amis, avec le soutien de Breitling, puis restauré, ce vétéran en parfait état de vol participe depuis lors à de multiples spectacles aéronautiques ainsi qu’à des manifestations organisées par la marque.

En 2017, Breitling a décidé de lancer son DC-3 dans un grand tour du monde par étapes ponctué de nombreux événements et participations à des shows aériens. Le signal du départ de ce «Breitling DC-3 World Tour» a été donné à Genève le 9 mars lors d’une conférence de presse. Francisco Agullo a présenté le projet ainsi que le programme. Jean-Paul Girardin, vice-président de Breitling, a évoqué le rôle de la marque dans cette grande aventure et dévoilé l’édition limitée Navitimer Breitling DC-3 (500 pièces) qui a été embarquée à bord de l’avion pour faire, elle aussi, le tour du monde et sera mise en vente à l’automne avec un certificat signé par le commandant. Les pilotes porteront également tout au long du voyage des exemplaires de ce chronographe d’aviation avec gravure spéciale. Les participants à la conférence de presse se sont rendus ensuite sur le tarmac de l’aéroport de Genève pour visiter l’avion, avant de laisser l’équipage mettre la dernière main aux préparatifs du décollage.

Après les Balkans, le Breitling DC-3 doit gagner le Moyen-Orient, l’Inde, puis l’Asie du Sud-Est, la Chine et le Japon, où il a été spécialement invité à participer au «Friendship Day Air Show» d’Iwakuni. Il franchira ensuite l’océan pour entamer un grand tour des Etats-Unis, avant de revenir en Europe en passant par le Groenland et l’Islande et d’achever son périple en septembre lors du Breitling Sion Airshow 2017, en Suisse. A 77 ans, le Breitling DC-3 est le plus vieil avion à entreprendre ainsi un tour du monde et ce nouveau titre de gloire viendra s’ajouter à la suite déjà longue de ses exploits.

