Le nouveau transporteur sud-coréen KAIR Airlines commande huit A320

La compagnie débutera ses opérations internationales low-cost en 2018.

La nouvelle compagnie sud-coréenne KAIR Airlines a annoncé avoir choisi la famille A320 pour le lancement de ses services low-cost, et a passé une commande ferme portant sur huit A320ceo. La nouvelle compagnie sera basée à Cheongju, dans la région centrale de Corée du Sud, et desservira essentiellement des destinations internationales situées en Asie du Nord-Est. Le montant de la commande est estimé à près de 800 millions de dollars (prix catalogue).

Byung Ho Kang, Representative Director et Chairman de KAIR Airlines a déclaré : "Nous voyons un énorme potentiel de développement d'un modèle low-cost pour assurer des liaisons entre la région centrale de la Corée du Sud et différentes destinations situées en Chine, à Taïwan et au Japon. La politique de vols à bas coûts de KAIR Airlines portera essentiellement sur des services de point à point, et offrira aux passagers un choix de vols modernes et agréables. Ces nouveaux A320 seront une parfaite solution pour notre business model et nos clients, grâce à leurs faibles coûts d'exploitation et à leur cabine qui est la plus large de tous les monocouloirs."

John Leahy, Chief Operating Officer Customers d'Airbus a quant à lui déclaré : "Nous avons été impressionnés par le business model développé par KAIR Airlines. Nous sommes convaincus que les niveaux d'efficience offerts par l'A320 permettront d'assurer dès le lancement le succès des opérations de KAIR Airlines, et offriront un plus grand choix pour les passagers voyageant dans la région de l'Asie du Nord-Est. Le choix de l'A320 par KAIR Airlines souligne une fois encore la position de la famille de monocouloirs Airbus, solution privilégiée pour les compagnies low-cost d'Asie."

