Les CSeries, chouchous des passagers de Swiss

Swiss International Air Lines ,compagnie de lancement du CS100, dresse un bilan positif du Cseries.

L'heure du premier bilan a sonné pour le CS100 de Swiss .Après six mois d'exploitation par la compagnie helvètique, l'avion court et moyen courrier CS100 fait l'unanimité. En effet le CSeries a fait preuve dès les premiers mois d’un haut niveau de fiabilité technique, et a su convaincre les passagers par son grand confort.

Les clients de Swiss qui ont voyagés à bord du CS100, ont été séduits par la place supplémentaire attribuée aux casiers de rangements de bagages, le confort des sièges et le design novateur des tablettes, le tout offrant plus de place pour les jambes.

Les autres critères positifs retenus par les passagers sont la réduction du bruit à bord de l'appareil canadien et les grandes fenêtres garantissant des cabines plus claires et plus spacieuses.

Mark van Koningsbruggen de Swiss International Air Lines France résume les qualités de cette nouvelle flotte : "Cet avion offre une nouvelle façon de voyager et s’inscrit donc parfaitement dans l’exigence de qualité à laquelle s’engage la marque SWISS. Plus spacieuse, la cabine donne l’impression d’être à bord d’un vol long-courrier, pour un confort optimisé."

L'équipe d'Aeroweb-fr.net avait testé en vol le Cseries CS100 de Bombardier la veille du salon aéronautique de Farnborough 2016, cliquez sur le lien pour revoir le reportage.

