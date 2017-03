XL Airways volera vers les Antilles depuis 7 villes de Province dès l'hiver 2017-2018

Article publié le 30 mars 2017 par David Dagouret

La compagnie française va de nouveau renforcer son offre vers Fort-de-France (Martinique) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) dès l'hiver prochain depuis 7 villes de province.

Quelques semaines après le lancement d’un ambitieux programme estival au départ de Paris CDG, la compagnie annonce l’ouverture de vols directs vers les Antilles au départ de 7 villes françaises pour l’hiver prochain. Plus de 33 000 sièges sont ouverts à la réservation pour des départs à compter du 1er janvier 2018.

La Martinique accessible depuis 6 villes de province

Bordeaux, Brest, Lille, Marseille, Nantes et Toulouse : XL Airways voit grand pour l’hiver 2017-18. La compagnie sera la seule à proposer des vols sans escale entre la province française et Fort-de-France du 1er janvier au 8 mai 2018. Le programme a été spécialement étudié pour offrir des départs lors des vacances scolaires (Noël et/ou vacances de février et/ou vacances de printemps) depuis chaque aéroport.

La Guadeloupe en direct au départ de Lyon et de Marseille

Sur cette même période, des vols directs vers Pointe-à-Pitre seront par ailleurs proposés depuis Lyon et Marseille. Ceux-ci viendront s’ajouter à l’offre de la compagnie vers La Réunion, desservie à l’année au départ de Lyon, Marseille et Toulouse (à compter du 31 octobre 2017).

Le programme au départ de Paris CDG sera quant à lui reconduit à l’identique, avec 8 départs hebdomadaires vers Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, tous sans escale.

Les vols seront effectués en Airbus A330-200 et -300 monoclasses, équipés du système de divertissement sans fil XL Cloud. L’aller/retour est proposé à partir de 499 €, bagage, repas et divertissement compris. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur xl.com et en agences de voyages.

Présente sur l’axe métropole-Antilles depuis 2012, XL Airways vient de terminer un hiver historique avec un taux de remplissage moyen de 92%. Le déploiement de nouvelles capacités s’inscrit dans l’engagement à long terme de la compagnie en faveur des départements d’outre-mer, où elle multiplie les actions de promotion des territoires et des jeunes talents.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet