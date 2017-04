Bilan positif pour Aero Expo Friedrichshafen 2017

Article publié le 11 avril 2017 par David Dagouret

Le salon a fermé ses portes le 8 avril dernier avec un double record.

Un must quand on est soi-même pilote : l'AERO au lac de Constance est le hotspot international de l'aviation générale en Europe. Les pilotes et les visiteurs professionnels du monde entier connaissent bien la destination FDH lorsqu'il s'agit d'aviation générale.

C'est aussi ce que prouve l'écho particulièrement important obtenu par le 25e salon de l'AERO qui s'est terminé le samedi 8 avril au bout de quatre jours. Avec un double record : 34 200 professionnels (2016 : 30 800, 2015 : 33 900) venant d'Europe, d'Outre-Mer, d'Asie ainsi que d'Australie/Nouvelle-Zélande et 707 exposants (en 2016 : 606) ont encore fait grimper les chiffres du salon professionnel.

Selon les déclarations de nombreux experts, l'AERO Friedrichshafen joue désormais un rôle moteur dans le domaine de l'aviation générale. Au lac de Constance, les nouvelles tendances et les premières mondiales sont au centre de l'intérêt, et beaucoup d'exposants rapportent que le public très compétent qui parcourt les halls (plus de 60 pour cent sont pilotes) est déjà bien informé et souhaite acheter.

Dès son ouverture, le 25e salon international de l'aviation au lac de Constance laissait prévoir un nouveau record. Au total 707 exposants y ont participé et la maison était donc comble à l'occasion de cet anniversaire. C'est le plus grand salon d'aviation générale en Europe avec une notoriété mondiale. Des planeurs, des avions ultra-légers, des avions à moteur ainsi que des jets d'affaires sont au rendez-vous. Mais aussi des hélicoptères ultra-légers, des autogires et denombreuses entreprises sous-traitantes. Les avions à propulsion électrique ont fait une démonstration de leur puissance durant le meeting aérien d'anniversaire le samedi. Les drones ont présenté leur savoir-faire aérien dans le domaine de l'aviation sans pilote et montré leur potentiel sur terre et dans les airs dans les contextes de crises.

La grande fête d'anniversaire du 25e salon de l'AERO a eu lieu le premier jour dans le hangar desdirigeables Zeppelin, juste à côté du parc des expositions : "Il n'y a pas de meilleur endroit pour une telle festivité ainsi placée sous le haut patronage du comte de Zeppelin", ont déclaré enthousiastes le directeur du salon Klaus Wellmann et Roland Bosch, car la plupart des près de 900 invités appartenant au cercle des exposants ont donné un écho extrêmement positif. Les convives du monde entier ont pu se réjouir d'une AERO-fête très variée avec des numéros de voltige aérienne, des rétrospectives historiques, des allocutions festives, un buffet et uneambiance exceptionnelle. Et tout cela avait commencé en toute modestie et à très petite échelle avec 14 exposants, il y a une quarantaine d'années. Pour cette 25e édition de l'AERO, 707 exposants sont venus de 40 nations créant ainsi au lac de Constance une rencontre professionnelle internationalement reconnue.

Le prochain salon international de l'AERO aura lieu du 18 au 21 avril 2018 au parc des expositions de Friedrichshafen.

