French blue recrute des PNC

Le recrutement s'effectuera le 13 avril prochain à l'aéroport de Paris Orly.

Dans le cadre de l’arrivée de son A350 entièrement neuf cet été, la compagnie est à la recherche de personnes motivées, passionnées de service commercial et du secteur aérien. Responsables de la sécurité des vols en cabine et de l’application des procédures de la Compagnie, les personnels navigants commerciaux sont également les garants du confort des passagers pendant la durée de leur vol. L’écoute et l’attitude positive dont ils font preuve vis-à-vis des clients en anticipant leur besoin, ont ainsi un impact direct sur l’expérience voyage à bord. La compagnie envisage ainsi sur cette nouvelle phase de recrutement d’embaucher cinquante personnes.

Depuis le 1er juillet 2016, plus de 100 collaborateurs ont rejoint la 1ere compagnie low-cost long-courrier française.

Cette nouvelle session de recrutement de PNC fait suite au premier job-dating organisé le 1er décembre dernier à la Réunion dans les locaux de LADOM à Sainte Clotilde.

Ce recrutement est ouvert à toutes personnes en possession du CCA (Certification de Membre d’équipage de Cabine).

Cette session de recrutement de PNC est donc organisée à l’aéroport de Paris Orly, le 13 avril 2017 de 9h à 17h à l’aéroport Paris-Orly Sud – Salle Cocktail – 4e étage.

Vous retrouverez l’ensemble des informations ici : http://www.frenchblue.com/fr/recrutement

