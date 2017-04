Jet Airways ouvrira une ligne directe Paris-Chennai et Amsterdam-Bangalore

Article publié le 24 avril 2017 par David Dagouret

Le 20 avril 2017, la compagnie indienne a annoncé le lancement de ces nouveaux vols pour améliorer sa connectivité en Europe et Amérique du Nord avec ses partenaires en partage de codes : Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Delta Air Lines

Jet Airways, la première compagnie aérienne privée internationale en Inde, lancera dès octobre 2017, deux nouveaux vols reliant directement Paris à Chennai et Amsterdam à Bangalore. Le lancement de ces nouveaux itinéraires permettra aux clients de voyager vers des destinations en Europe et en Amérique du Nord avec ses partenaires de partage de codes Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Delta Air Lines.

À compter du 29 octobre 2017 :

Le vol Jet Airways 9W 127 partira de Paris à 10h10 (LT) et arrivera à Chennai à 00h15 (LT).

Le vol Jet Airways 9W 128 partira de Chennai à 01h45 (LT) et arrivera à Paris à 08h10 (LT).

Air France et Delta Air Lines seront partenaires de codeshare sur ces vols.

Le même jour :

Le vol 9W 235 partira d'Amsterdam à 10h50 (LT) et arrivera à Bangalore à 00h40 (LT).

Le vol 9W 236 partira de Bangalore à 02h25 (LT) et arrivera à Amsterdam à 08h35 (LT).

Ces vols seront opérés conjointement avec KLM Royal Dutch Airlines et Delta Air Lines, chaque compagnie aérienne plaçant ses codes respectifs sur cette ligne.

Les vols sont disponibles à la vente depuis le 20 avril 2017.

Jet Airways opérera un vol quotidien entre Amsterdam et Bangalore, tandis que le vol entre Paris et Chennai fonctionnera cinq jours par semaine. Ces nouvelles lignes compléteront les vols directs Jet Airways existants de Delhi et Mumbai à Amsterdam et jusqu’à Toronto, ainsi que les vols directs de Mumbai à Paris.

Ces deux nouveaux vols Paris-Chennai et Amsterdam-Bangalore feront de Jet Airways la seule compagnie aérienne à offrir des liaisons directes entre ces villes et permettront à ses clients de voyager en Europe et en Amérique du Nord grâce à 3 passerelles européennes permettant aux voyageurs (affaires et loisirs) de voyager via une passerelle à l’aller et via une autre au retour.

Gaurang Shetty, Whole-Time Director, Jet Airways, a déclaré : "Offrir aux clients un plus grand choix de destinations de voyage et d'options de connectivité est un facteur primordial de différenciation qui nous distingue de notre concurrence. La demande pour une meilleure connectivité vers des destinations internationales est en hausse depuis le Sud de l'Inde, notamment auprès des voyageurs d'affaires. Nous sommes sûrs que nos clients seront ravis de ces nouveaux vols et choisiront de voyager avec nous afin d’expérimenter l’hospitalité et le service d’exception offert en vol par la première compagnie aérienne internationale en Inde."

Jet Airways déploiera sur ces lignes l’Airbus A330 qui dispose d'une cabine spacieuse, d'un plus grand espace pour les jambes, d'un siège-lite à 180° en Première et de tous les conforts associés aux voyages internationaux long-courrier.

