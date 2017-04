Lufthansa a inauguré sa nouvelle ligne Bordeaux-Francfort

Article publié le 7 avril 2017 par David Dagouret

Le 06 avril dernier, la compagnie allemande a lancé sa nouvelle liaison entre Bordeaux-Francfort.

Lufthansa, compagnie aérienne nationale allemande, pilier du Lufthansa Group et co-fondatrice de Star Alliance, a lancé officiellement, le 06 avril dernier, à l’Aéroport de Bordeaux, sa nouvelle route Bordeaux-Francfort.

L’Airbus A319 de Lufthansa, en provenance de Francfort, a atterri à Bordeaux à 18h15, avec à son bord 99 passagers et 5 membres d’équipage. Pour célébrer ce vol inaugural, un panier gourmand contenant des spécialités gastronomiques bordelaises a été remis à chaque voyageur.

La cérémonie du coupé de ruban a eu lieu à 18h30 au pied de l’appareil, où ont été prises quelques photos officielles de l’équipage et des représentants de la compagnie Lufthansa et de l’Aéroport de Bordeaux.

Pendant ce temps, lors de l’enregistrement pour Francfort, un accueil tout particulier était réservé aux passagers : tapis rouge et drapeaux aux couleurs de la France et de l’Allemagne. En zone d’embarquement, un buffet de spécialités gastronomiques allemandes était proposé avec pour fond musical, l’interprétation de plusieurs extraits des œuvres de Jean Sébastien Bach par un trio à cordes. En montant à bord, chaque passager s’est vu remettre un petit cadeau souvenir au nom de la compagnie.

La ligne Bordeaux-Francfort sera assurée par Lufthansa à raison de 2 vols par semaine, les jeudis et dimanches. Les voyageurs d’affaires et les touristes disposeront ainsi d’un accès direct, en moins de deux heures, au plus grand hub de Lufthansa en Allemagne.

De Francfort, Lufthansa Group propose plus de 170 destinations dans 71 pays.

Avec cette nouvelle ouverture de ligne, Lufthansa Group renforce sa présence sur le territoire français, ajoutant 2 nouvelles fréquences aux 699 fréquences hebdomadaires déjà proposées au départ des principaux aéroports français.

