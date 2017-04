Oman Air célèbre son B787-9 à Paris (Photos)

Article publié le 29 avril 2017 par David Dagouret

Le 26 avril 2017, la compagnie du sultanat d'Oman a célébré l'arrivée de son 787-9 à Paris CDG.

Une cérémonie a eu lieu le 26 avril dernier pour l'arrivée du Boeing 787-9 d'Oman Air sur la liaison entre Mascate et Paris CDG.

De nombreux invités avaient été conviés pour cet événement dont l'ambassadeur d'Oman en France M Sheikh Al Maani, M Franck Goldnadel Directeur de l’aéroport de CDG et Mme Rocio Jolivet Directrice Générale d'Oman Air en France.

Aeroweb-fr.net était présent pour l'arrivée de cet appareil, plus d'un an après l'inauguration de l'arrivée du B787-8 d'Oman Air à Paris (Voir actualité). Le Boeing 787-9 aux couleurs d'Oman Air a atterri sur la piste nord de l'aéroport de Paris et s'est dirigé vers le terminal 2A.

En approchant de sa porte, il a été accueilli par les pompiers d'ADP pour le traditionnel water salute.

Une fois à sa porte d'embarquement, nous avons pu faire le tour de l'appareil.

Avant de pénétrer dans la cabine, les voyageurs et invités ont pu fêter cet événement avec un petit cocktail dinatoire.

L’ambassadeur d’Oman en France, Sheik Al Maani, a déclaré : "Ce nouvel appareil symbolise le rapprochement entre Oman et la France auquel contribue largement Oman Air, compagnie ambassadrice du Sultanat".

Monsieur Franck Goldnadel, directeur de l’aéroport de CDG a quant à lui déclaré : "La première liaison Mascate-‐Paris CDG a été opérée en 2009 et depuis ce jour, les échanges entre nos deux pays n'ont cessé de s'amplifier comme le démontre le dynamisme du trafic d'Oman Air qui a crû de plus de 50% en 2016."

Madame Rocio Jolivet, Directrice Générale d’Oman Air France, a conclu : "ce dreamliner 787­‐9 a été conçu selon les désirs d’Oman Air avec un niveau de confort optimal et un service à bord de très haute qualité qui font la renommée d’Oman Air. Sa capacité plus élevée va nous permettre de consolider et développer d’avantage notre positionnement en France."

Nous avons pu pénétrer à bord de l'appareil, immatriculé A4O-SC, msn 37168/529. La cabine est composée de deux classes, la classe affaires avec 30 sièges et la classe économique avec 258 sièges.

La classe affaires :

La classe économique :

Le Boeing 787-9 d'Oman Air opérera jusqu'à 4 des 7 vols hebdomadaires pendant la saison été IATA, les autres vols restant opérés avec son petit frère le 787-8.

