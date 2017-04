Un Airbus A320 d'Eurowings aux couleurs d'Europa-Park

Article publié le 30 avril 2017 par David Dagouret

Le 21 avril dernier, Eurowings a dévoilé sa livrée spéciale "Euopa-Park"

Depuis quelques jours, les passagers de la compagnie aérienne allemande Eurowings, peuvent voyager à bord d'un Airbus A320 aux couleurs d'Europa-Park. L'appareil est immatriculé D-ABDQ, msn 3121, il a été intégré à la flotte d'Eurowings il ya quelques mois, avant il volait pour la compagnie Air Berlin.

Près de 350 litres de laque bleue ont été nécessaires pour recouvrir totalement l'avion, qui a ensuite été orné du logo et des deux mascottes du parc, Ed et Edda Euromaus.

Stationné à l'aéroport de Stuttgart, l'Airbus effectue des vols dans toute l'Europe, offrant un avant-goût de l'expérience qui attend les passagers à partir de juin à Europa-Park, à bord de l'attraction « Voletarium ». Deux destinations françaises sont programmées sur la ligne : Nice (du 27 juillet au 7 septembre) et Bastia (du 2 août au 6 septembre).

Roland Mack, propriétaire d'Europa-Park a déclaré : "Grâce à la grande nouveauté « Voletarium », qui ouvrira en juin, le rêve de voler n'aura jamais été aussi accessible. Nos visiteurs pourront vivre une expérience intense au-dessus des plus belles métropoles et des plus beaux paysages d'Europe. Nous nous réjouissons qu'Eurowings soit notre partenaire et qu'Ed & Edda fassent partie de cette aventure. Nos deux entreprises s'engagent avec passion pour enchanter leurs passagers, ce partenariat trouve donc tout son sens."

Olivier Wagner, gérant d'Eurowings a quant à lui déclaré : "Nous sommes très fiers de participer à la promotion sur tout le continent d'Europa-Park. Eurowings transporte chaque année des millions de vacanciers : voler et passer de beaux moments avec ses proches vont de pair. Nous nous réjouissons donc vivement d'être leur partenaire pour ce formidable projet et d'avoir pu créer ensemble si rapidement cet avion unique. "





