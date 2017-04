Vueling recrute des PNC

Article publié le 24 avril 2017 par David Dagouret

Jeudi prochain, la compagnie espagnole recrute des personnels navigants à Orly.

Vueling, transporteur aérien low-cost espagnol et membre IAG, est la première compagnie en termes de passagers transportés entre la France et l’Espagne. Afin de recruter des personnels navigants, elle organise le 27 avril prochain à l’hôtel Hilton de Paris Orly, rue Clément Ader (94390 Paray-Vieille-Poste), ses journée portes-ouvertes à cet effet. Le recrutement se fera directement ce jour-là.

Qui peut postuler ?

Les candidats potentiels devront être âgés d’au moins 18 ans, avoir une présentation correcte et être tournés vers le service. Ils doivent avoir au moins leur baccalauréat, et Il est indispensable qu’ils soient bilingues en anglais et en espagnol. D’autres langues seraient un plus et pourront être testées sur place. Les candidats doivent être en possession d’un permis de travail de la Communauté européenne. Disponibilité géographique, flexibilité et adaptation à des emplois du temps variés sont un must.

Quels papiers à fournir le Jour J ?

C’est très simple. Il suffit de venir avec :

2 photocopies de sa pièce d’identité

2 exemplaires de son CV

2 photocopies de son attestation de personnel navigant pour ceux qui en possède une ; cette dernière n’étant pas obligatoire.

Pour pouvoir participer à cette journée portes-ouvertes, s’inscrire sur le site : http://www.vueling.com/fr/nous-sommes-vueling/emploi

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet