Air Canada Rouge propose l'internet à haut débit

Air Canada annonce ce jour qu'Air Canada Rouge, son transporteur loisirs, a commencé à proposer un service Internet haute vitesse par satellite à bord de ses appareils A319.

Les passagers d'Air Canada Rouge auront désormais accès à un service Internet plus rapide que celui proposé par tout autre transporteur aérien canadien. Ainsi, durant le vol, ils seront en mesure d'utiliser le courrier électronique, de regarder des vidéos et d'écouter de la musique en continu, de naviguer sur le Web et plus encore.

Comme l’explique Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada : "Air Canada a été le premier transporteur canadien à proposer une connectivité en vol à ses passagers et aujourd'hui, nous sommes heureux d'étendre ce service aux vols d'Air Canada Rouge. Cette fonctionnalité vient s'ajouter aux excellentes options de divertissements à bord offertes à nos passagers."

Parmi les transporteurs canadiens, Air Canada est le chef de file en matière de connectivité en vol à ses clients, notamment partout en Amérique du Nord par l’intermédiaire du service au sol Gogo. La mise en œuvre du nouveau service 2Ku de Gogo à bord des 20 appareils A319 à fuselage étroit d'Air Canada Rouge sera terminée dans le courant du mois.

De plus, à l'occasion de ce lancement, Air Canada Rouge améliore son expérience de divertissements sans fil à bord de ces appareils, en passant à la prochaine génération de divertissements et d’informations à la demande, du départ à l'arrivée.

Air Canada compte achever l'installation du service Internet par satellite sur tous les A321 et les B767-300ER d’Air Canada Rouge d'ici la fin 2018. Des forfaits seront proposés aux clients afin qu'ils puissent choisir un niveau de service répondant à leurs besoins.

