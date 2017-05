Air Mauritius : son premier A350 prend forme (photos)

Article publié le 24 mai 2017 par David Dagouret

Le 24 mai 2017, Airbus a publié des clichés du premier Airbus A350 destiné à la compagnie mauricienne, qui est en phase finale d'assemblage.

L'assemblage du premier Airbus A350 destiné à la compagnie Air Mauritius, est en cours sur la chaîne d'assemblage final (FAL) d'Airbus de Toulouse, France. La voilure, l'empennage et le cône arrière ont été installés au fuselage. Les winglets sont actuellement en cours d'installation sur les ailes.

Des tests mécaniques, électriques et de l'avioniques vont suivre avant l'installation des moteurs et la finalisation de la cabine.

La livraison du premier Airbus A350 à la compagnie Air Mauritius est prévue pour la fin 2017.

Air Mauritius a commandé un total de six A350-900, dont quatre commandés directement à Airbus et deux exploités dans le cadre d’un contrat de leasing auprès d'AerCap. Le premier Airbus A350 d'Air Mauritius sera déployé sur les lignes long-courriers et principalement sur la ligne Île Maurice-Paris.

Air Mauritius exploite actuellement une flotte de 13 appareils, 3 ATR 72 et 10 Airbus dont six A340-300, deux A330-200 et deux A319.

