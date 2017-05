Bienvenue chez Air Transat (images et vidéos)

Article publié le 1 mai 2017 par David Dagouret

La compagnie canadienne fête ses 30 ans, quoi de mieux pour vous faire découvrir cette compagnie que de faire un vol aller retour vers Montréal.

Air Transat est une compagnie canadienne où son siège social est basé à Montréal. Cette compagnie a été créée en 1987, elle exploite des vols internationaux, nationaux et charters. Elle fête donc cette année ses 30 ans.

A l’occasion de son 30e anniversaire, Air Transat avait dévoilé en début d’année un logo spécial qui met en évidence cet événement.

Cette livrée spéciale qui reprend l'emblème du groupe (une étoile bleue) est visible seulement sur les trois Airbus A330-300 d’Air Transat mais le vol Paris-Montréal était prévu en Airbus A330-300 j’allais donc voyager à bord d’un d’entre eux.

C'est donc le 16 mars dernier que je me suis rendu à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle où mon vol pour Montréal était prévu à 11h15.

La compagnie Air Transat opère depuis le terminal 3 de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle depuis de nombreuses années. Dès mon entrée dans ce terminal j’ai constaté que les passagers du vol TS397 étaient déjà nombreux à se faire enregistrer. Pour ma part, j’avais enregistré mon billet la veille, par internet, je me suis donc dirigé directement à la salle d'embarquement.

Après avoir passé les contrôles de sécurités, je suis arrivé à la porte d’embarquement où nous avons pris le bus pour nous rendre à l’appareil.

Comme prévu l’avion était un Airbus A330-300. Il était immatriculé C-GTSO et arborait la livrée anniversaire “30 ans”.

La cabine de cet appareil qui allait nous transporter à Montréal, peut accueillir jusqu’à 375 passagers. Elle compte deux classes, la classe économique avec 363 sièges en configuration 3-3-3 et la classe club avec 12 sièges en configuration 2-2-2.

Pour mon vol vers le Québec j’étais en classe économique. Mon siège le 7A était situé à l'avant de l'appareil. En classe économique, tous les sièges sont équipés d’écrans tactiles individuels et d’une prise USB.

Je me suis installé sur mon siège d’un pitch de 32 pouces (81 cm) et j’ai rencontré mes deux voisins de voyage. Ma première réaction en les rencontrant fût "On va se tenir chaud". En effet nous étions trois hommes les uns à côté des autres mesurant 1m90 et pesant environ 90 kilo chacun : "nous allions être serrés". Malgré ce désagrément, j’ai pu profiter du paysage car j’étais au niveau du hublot.

Le push-back de l'appareil s'est effectué à 11h15. L'appareil a pris la direction de la piste 09R, au nord de l'aéroport où nous avons décollé à 11h25.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo du décollage :

Après un long virage nous avons pris la direction du Canada avec à notre gauche l'aéroport de CDG puis celui du Bourget.

Notre vol allait durer plus de 7 heures, j’ai donc pu découvrir le service de divertissement proposé sur mon écran. J’ai constaté rapidement que j'avais accès à une sélection importante, de films, séries télévisées, musiques et jeux pour se divertir. Il était également proposé sur l'écran tactile individuel de suivre les informations du vol et également découvrir les ventes hors taxe.

Chez Air Transat, les passagers de la classe économique peuvent profiter d'un surclassement avec l'option plus. Ils bénéficient d'avantages et privilèges gratuits comme la sélection de sièges, l'enregistrement et l'embarquement prioritaire, une trousse de confort et une collation avec boisson.

Pour les autres passagers voyageant en classe économique classique, ils peuvent également avoir accès à ces services moyennant finance.

Lors d'une petite balade dans la cabine, j’ai constaté des motifs présents sur les murs. L’élément présent est une palme, qui constitue d’après Air Transat un symbole d’exotisme et d’évasion.

Un éclairage d'ambiance, était présent dans la cabine de l’appareil qui était différent selon les phases du vol. Air Transat a souhaité pour ses appareils, un système d'éclairage électroluminescent qui reproduit la lumière naturelle du jour et de la nuit. Des couleurs distinctes sont mises pour chacune des étapes d'un vol, ainsi l'éclairage est différent à l’embarquement, au décollage, pendant le repas, à l'atterrissage mais également durant un vol de nuit ou de jour.

Air Transat ne blague pas avec le confort de ses passagers. En effet la compagnie offre ainsi des toilettes avec un plancher laminé d'aspect bois et un éclairage dans les tons bleus.

Il faut préciser que les matériaux utilisés pour l'aménagement de cette nouvelle cabine sont plus légers que ceux utilisés avant, réduisant ainsi le poids de chaque appareil d'environ 2 tonnes.

Après 7 heures de vol, il était déjà temps de descendre vers l’aéroport de Montréal. J’ai remarqué immédiatement à travers mon hublot que la neige était abondante sur la province québécoise. En effet, la veille de mon arrivée une tempête de neige s’était abattue sur la ville avec près de 75 cm de neige tombées en 24h.

L’avion s’est posé en douceur sur la piste 24R de l’aéroport de Montréal à 14 heures précisément ( cliquez sur l’image pour voir la vidéo).

Après un séjour ensoleillé mais froid (-14°C) passé à Montréal, je devais repartir à Paris.

Mon vol retour, TS610 était prévu à 20h50. Je me suis rendu à l’aéroport de Montréal Trudeau. J’ai enregistré mon billet à l’aide d’une des bornes automatiques qui sont nombreuses dans l’aérogare.

Ma carte d’embarquement en poche, j’ai constaté que mon siège était le 2K en classe “CLUB”. Je précise que les passagers voyageant en “CLUB” sont prioritaires à l’enregistrement à un comptoir.

Le service de sélection de sièges est également gratuit pour cette classe “CLUB”. L’embarquement et la livraison des bagages sont prioritaires pour les passagers de cette classe.

J’ai passé les contrôles de sécurité et je me suis dirigé vers ma porte d’embarquement dans l’espace “Air Transat” du terminal de l’aéroport.

Mon vol était toujours prévu à l’heure soit 20h50 ce qui me laissait le temps pour me détendre sur les fauteuils de l'aéroport. Je précise que la compagnie Air Transat n'a pas de salon dédié pour ses passagers.

L’embarquement a débuté à 20h15. Je me suis dirigé vers la classe “CLUB” qui est composée de 12 sièges en configuration 2-2-2. Notre siège qui est entièrement en cuir dispose d’un pitch de 36 pouces (92 cm). L’assise est confortable mais l’angle d’inclinaison est très faible.

Une trousse de toilette est offerte, contenant des produits d’hygiène, un masque et des bouchons d’oreilles. Une couverture polaire est également disponible avec un cale nuque gonflable, les PNC m’ont informé que nous pouvions emporter le tout après le vol.

Nous avons été accueillis par deux PNC, souriant et chaleureux, qui nous ont offert un verre de “Bienvenue”, pour moi ça sera un verre de vin mousseux.

L’embarquement s’est effectué rapidement et après un roulage rapide vers la piste 06R l’appareil a décollé à 21h00 en direction de Paris.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo :

L’appareil a atteint son altitude de croisière et les agents de bord nous ont servi un apéritif avant le repas. Il n’y a pas de menu mais l’agent de bord m’a proposé un choix de trois repas et pour moi ça sera le poulet - Penne.

Après le repas qui a été délicieux et avant un repos bien mérité, j’ai décidé de regardé le service de divertissement de la classe “CLUB” qui est exactement le même qu’en classe économique. L’écran est tactile mesurant 12 pouces, une commande filaire se trouve sur le côté du siège mais après de nombreux tests impossible de la faire fonctionner. Le PNC m’a demandé de ne pas l’utiliser et d’utiliser le tactile, dommage.

Après un petit repos de 4 heures, j’ai été réveillé par l’odeur du petit déjeuné qui allait être servi : croissant, jus de fruit, salade de fruit et café.

L’appareil a entamé sa descente en direction de Paris Charles de Gaulle où il a atterri sur la piste 24R à 08h25 et nous avons débarqué au terminal 3.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo :

En conclusion, mes deux vols avec la compagnie Air Transat ont été très agréables. Ce que je retiendrais de ce voyage, c’est la gentillesse et le professionnalisme du personnel de bord. Ils sont tous très souriant et à l’écoute des passagers “bienvenue !!”.

Mon vol en classe économique s’est bien déroulé, malgré le fait d’être un peu serré avec mon compagnon de voyage. Le service de divertissement est très complet avec de nombreux jeux, musiques et films qui sont de surcroît proposés en français. Le petit plus de cette classe est l’option plus qui prévoit le vol et les prestations sans supplément.

La classe Club quant à elle, propose des sièges confortables et spacieux. Le repas qui est servi et de bonne qualité. Cette classe est agréable et reposante, je la recommande si vous voyagez avec Air Transat.

