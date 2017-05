Boeing livre son premier B737Max

Article publié le 17 mai 2017 par David Dagouret

Le 16 mai 2017, Malindo Air est devenue la première compagnie au monde à exploiter le 737 Max.

Boeing a livré le premier exemplaire de son nouveau 737 MAX. L’avion, un 737 MAX 8, est immatriculé 9M-LRC et il a été remis à la compagnie Malindo Air dans les installations du centre de livraisons de Seattle. La compagnie aérienne basée en Malaisie, groupe "Lion Group", devient ainsi la première compagnie au monde à exploiter le 737 MAX.

Kevin McAllister, président & CEO de la division Aviation Commerciale de Boeing a déclaré : "Cet avion va transformer le marché des monocouloirs. Le 737 MAX 8 est le meilleur avion de sa catégorie ; il offre à nos clients des performances techniques et économiques hors pair."

Chandran Rama Muthy, CEO de Malindo Air a déclaré : "Nous nous félicitons de recevoir de la part de Boeing le tout premier Boeing 737 MAX au monde. Les Boeing 737 Next Generation ont accompagné notre compagnie tout au long de sa croissance, et nous sommes convaincus que le 737 MAX deviendra la pièce maîtresse de notre flotte. Ces nouveaux avions nous permettront de desservir des destinations plus lointaines, et joueront un rôle-clé dans la baisse des tarifs dont bénéficieront nos clients."

À ce jour, il totalise près de 3 700 commandes de la part de 87 clients du monde entier.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet