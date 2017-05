Delta commande 30 Airbus A321

Article publié le 11 mai 2017 par David Dagouret

La compagnie américaine a commandé 30 A321ceo supplémentaires.

Delta Air Lines, compagnie basée à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis), a passé une nouvelle commande ferme portant sur 30 A321ceo supplémentaires. Cette commande vient s'ajouter à trois commandes antérieures passées par la compagnie, portant sur la version CEO de l'appareil de plus grande capacité de la famille A320. Delta a réceptionné son premier A321 en mars l’année dernière. A ce jour, Delta a commandé un total de 112 A321, tous équipés de moteurs CFM56 de CFM International.

Gil West, Senior Executive Vice President et Chief Operating Officer de Delta a déclaré : "Le confort, les performances et la rentabilité assurés par l'A321 en font un appareil hautement performant sur le réseau de lignes intérieures desservies par Delta. "Nous sommes très satisfaits de notre partenariat à long terme avec Airbus, et attendons avec impatience de réceptionner d'autres d'A321 neufs, pour le bénéfice de nos clients, employés et actionnaires."

John Leahy, Chief Operating Officer – Customers d'Airbus Commercial Aircraft a déclaré pour sa part : "Ce vote de confiance de Delta envers l'A321ceo, qui porte la commande totale d'appareils de ce type passée par la compagnie à plus de 100 exemplaires, montre combien l'A321 est apprécié par les passagers, les opérateurs et les investisseurs. Il est clair que la famille A320 offre des niveaux de confort, de rentabilité et de régularité technique en exploitation inégalés, pour les compagnies qui, comme Delta, veulent satisfaire les attentes de leurs clients."

L'ensemble des A321 destinés à Delta seront équipés de 'Sharklets', dispositifs aérodynamiques d’extrémités de voilure en composites légers assurant une économie de carburant de l'ordre de 4 pour cent. Cet avantage environnemental offre aux compagnies la possibilité d'étendre leur rayon d'action de quelque 185 km/100nm, ou d'augmenter leur charge utile de quelque 450 kg.

Un grand nombre des A321 de Delta sont livrés par l'Airbus U.S. Manufacturing Facility de Mobile, Alabama. La compagnie a réceptionné son premier A321 produit aux Etats-Unis l'an dernier. D'ici la fin 2017, il est prévu que le site Airbus de Mobile produira quatre appareils par mois, destinés en majorité à des clients Airbus basés aux Etats-Unis.

Fin avril, Delta exploitait une flotte de 187 avions Airbus, dont 145 exemplaires de la famille A320 et 42 gros-porteurs A330.

