Delta : son premier A350 effectue son premier vol

Article publié le 26 mai 2017 par David Dagouret

Le premier Airbus A350 destiné à la compagnie américaine a effectué son premier vol d'essais.

Le 24 mai dernier, le premier Airbus A350-900 XWB destiné à la compagnie américaine, Delta Air Lines, a effectué son premier vol d'essais. Le vol, AIB01GP a décollé de l'aéroport de Toulouse à 10h24 et a atterri à 16h01.

L'appareil est immatriculé F-WZGP, msn 115 et son immatriculation définitive sera N501DN. Pour l'instant l'appareil n'a pas reçu sa peinture. L'avion devrait être livré d'içi la fin de l'année 2017. La cabine de cet aéronef sera configurée en trois classes pouvant accueillir 32 passagers en classe Delta One, 48 en Premium et 226 en Economie.

