Etihad envoie son A380 à Paris

Dès le 1er juillet prochain, la compagnie des Emirats Arabes Unis lancera un de ses vols entre Paris et Abu Adhabi en Airbus A380.

Etihad Airways a confirmé qu'elle allait déployé son jumbo jet sur sa liaison entre Abu Dhabi et Paris. L'Airbus A380 d'Etihad Airways effectuera le vol quotidien arrivant le matin à Paris Charles De Gaules. Le vol EY31 part d'Abu Dhabi à 02h15 (heure locale) et arrive à Paris à 07h50 (heure locale). Le vol retour quant à lui, EY32 partira de la capitale française à 10h40 (heure locale) et atterrira à Abu Dhabi à 19h30 (heure locale).

Paris deviendra la dernière destination effectuée par l'Airbus A380 d'Etihad Airways après Londres, Sydney, New York et Melbourne. L'Airbus A380 peut accueillir un total de 496 passagers dont :

2 en appartement privé "The Residence"

9 en première

70 en business

415 en classe économique

Le deuxième vol quotidien entre Abu Dhabi et Paris sera quant à lui effectué en Boeing 777-300 d'une capacité de 328 places. Le vol, EY37 partant d'Abu dhabi à 09h10 (heure locale) arrivant à Paris à 14h35 (heure locale). Le vol retour est effectué de nuit, EY38, décolle de Paris à 21h50 (heure locale) pour arriver à 06h40 (heure locale) le lendemain.

Depuis 2009, l'aéroport de Paris CDG accueille un grand nombres d'Airbus A380 de différentes compagnies aériennes dont Singapore Airlines, Qatar Airways, Korean Air, Thai Airways, Emirates et bien entendu Air France. Précisons que Malaysia Airlines envoyait également ses A380 sur Paris mais ils ont été remplacés par des Boeing 777.

