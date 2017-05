Fly Kiss tire déjà sa révérence

Article publié le 11 mai 2017 par David Dagouret

La compagnie lancé en novembre 2016, va arrêter ses activités dès le 27 mai prochain.

Le 7 novembre dernier Fly KISS avait pris son envol au départ de Clermont-Ferrand vers 5 nouvelles destinations desservies plusieurs fois par semaine (voir actualité).

La compagnie appartenant au Groupe ENHANCE AERO effectuait des vols vers Strasbourg, Lille, Nice, Londres et Brest en utilisant un ERJ145 de 50 sièges. Malgré les 15'000 passagers transportés en 6 mois, et quelques 1'200 vols réalisés, FlyKISS a annoncé hier de stopper pour le moment les liaisons au départ de Clermont Ferrand.

Le résident de Fly Kiss a déclaré : "Le bilan au terme des 6 premiers mois révèle un intérêt croissant et confirme les objectifs escomptés. Toutefois nous sommes à 10 points du taux de remplissage qui nous permettrait l’équilibre. Nous restons encore économiquement le seul acteur à porter ce grand projet au profit du désenclavement de notre région, de l’Auvergne et de Clermont-Ferrand. Dans ce cadre, nous demeurons ouverts à tout échange avec les partenaires locaux qui désireraient nous accompagner. Je tiens d’ailleurs ici à renouveler mes remerciements envers le Vice- Président de Région, Mr Brice HORTEFEUX, pour sa disponibilité, son intérêt et l’accompagnement constant qu’il a démontré."

Les responsables de FlyKISS ont précisé qu'ils ne cachaient pas leurs immenses déceptions. Toutes les lignes s’interrompront à compter du samedi 27 mai prochain.

