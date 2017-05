Icelandair : une livrée spéciale pour ses 80 ans

Article publié le 15 mai 2017 par David Dagouret

A l'occasion de ses 80 ans, la compagnie islandaise s'offre une livrée spéciale du nom de Vatnajökull.

Pour fêter ses 80 ans, la compagnie Icelandair décore un de ses Boeing 757 avec une livrée spéciale. Le Boeing 757-200, immatriculé TF-FIR, arbore une livrée représentant le plus grand glacier islandais qui est aussi le plus grand d'europe et qui porte le "simple" nom de Vatnajökull.

L’appareil qui porte également le nom de Vatnajökull a été intégralement peint à la main par plusieurs artistes. Le processus de peinture a durée 24 jours au total et 195 litres de peinture ont été nécéssaires pour finaliser cette œuvre.

Ce nouvel avion Vatnajökull offre aux passagers de la compagnie, la possibilité de découvrir le glacier aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur avant même d’avoir atterri en Islande :

un éclairage bleuté à LED éclaire la cabine principale,

les appuie-têtes sont ornés d'un design blanc et turquoise brillant donnant l’illusion du glacier,

le chariot à boissons sera transformé en mini grotte de glace, tandis que des tasses, des serviettes et même des sacs en papier seront décorés avec des gravures glaciaires.

Cette nouvelle livrée vient s’ajouter à l’Hekla Aurora, le Boeing 757 de la compagnie repeint aux couleurs des aurores boréales depuis 2015.

Pour ceux qui désirent explorer le glacier grandeur nature et partir à la chasse des aurores boréales, Icelandair propose le service #MyStopover à tous ses passagers voyageant entre l’Europe et l’Amérique du Nord pour faire escale en Islande jusqu’à 7 nuits sans supplément sur le prix du billet d’avion.

Birkir Hólm Guðnason, CEO chez Icelandair commente : "Nous étions impatients de dévoiler notre nouvel appareil « Vatnajökull » ! Chez Icelandair, nous considérons que le voyage est l'un des grands plaisirs de la vie et un vol à bord de cet avion sera une expérience inédite car nos passagers pourront vivre la magie de l'Islande tout en étant confortablement installés à bord. "

