IndiGo signe pour des ATR 72-600

Article publié le 10 mai 2017 par David Dagouret

La compagnie indienne a choisi l'ATR 72-600 pour son projet de développement du réseau régional.

Le 09 mai dernier, le constructeur ATR a annoncé la signature d'une lettre d'intention avec la compagnie indienne IndiGo. Cet accord porte sur l'achat de 50 ATR 72-600. Cet achat est estimé à près de 1,3 milliards de dollars au prix catalogue. Les premiers appareils devraient être livrés dès la fin 2017.

Aditya Ghosh, Président d’IndiGo, a indiqué : "En soutien à la vision de l’UDAN portée par notre honorable Premier Ministre Shri Narendra Modi, nous entreprenons un grand voyage visant à construire un réseau régional à l’échelle de notre pays et à connecter des villes qui n’ont pas bénéficié du développement de l’aviation indienne. Les faibles coûts opérationnels des ATR nous permettront de construire un large réseau d’aviation régionale à des tarifs raisonnables. Ces appareils disposent d’une cabine moderne et confortable, pour le plus grand plaisir de nos passagers. Par ailleurs, l’incroyable flexibilité opérationnelle des ATR, ainsi que leur capacité à atterrir dans des aéroports isolés pourvus d’infrastructures limitées, sera essentielle pour nous aider à gérer nos opérations avec efficacité."

Christian Scherer, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "IndiGo est l’une des compagnies aériennes les plus respectées, efficientes et exigeantes au monde. Or, elle a choisi l’ATR 72-600 pour mettre en place efficacement ces ambitieux plans nationaux de développement de l’aviation intérieure. Leur décision atteste, une fois de plus, que nos avions sont les outils les plus adaptés à la fois pour resserrer les liens entre les communautés et créer des opportunités professionnelles à travers le pays."

Indigo est une compagnie aérienne à bas prix basée en Inde et dont le siège social est à Gurgaon et basée à l'Aéroport international Indira Gandhi. Elle a été créée en 2006, sa flotte est composé exclusivement d'Airbus de 130 appareils Airbus A320 dont 12 A320Neo.

