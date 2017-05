Iran Air réceptionne ses quatre premiers ATR 72-600

Article publié le 16 mai 2017 par David Dagouret

L’Iran accède à une ère de renouvellement et d’élargissement de son réseau de connectivité régionale.

Iran Air, la compagnie nationale iranienne, a réceptionné aujourd’hui ses quatre premiers ATR 72-600. ATR et Iran Air avaient signé plus tôt cette année un contrat portant sur une commande ferme de 20 ATR 72-600, assortie de 20 options. Les 20 appareils fermes seront livrés d’ici à la fin de l’année 2018.

A la suite de la levée des sanctions internationales sur le pays, l’Iran a besoin de moderniser et de développer son offre de transport aérien afin de dynamiser ses économies locales et d’améliorer la connectivité entre ses différentes régions. L’Iran dispose d’une infrastructure domestique très développée, qui compte 60 aéroports que les ATR sont à même de desservir. L’ATR 72-600 est en effet idéal pour les opérations intervenant dans des environnements complexes, tels que les pistes courtes, non préparées, et les régions montagneuses. Les ATR 72-600 seront les appareils phares de la flotte régionale d’Iran Air, contribuant ainsi de manière significative à l’expansion et au développement des services fournis par cette compagnie nationale dans le pays.

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR, a déclaré : "L’histoire de l’aviation moderne connaît encore de grands moments, et celui-ci en fait partie. Nous sommes fiers et satisfaits de voir les ATR incarner la solution la plus adaptée pour répondre aux besoins considérables de l’Iran en matière de connectivité régionale. Les passagers iraniens, qui accèderont ainsi à une offre de services aériens plus étoffée, bénéficieront en même temps des plus hauts niveaux de confort, d’efficacité et de fiabilité grâce aux ATR que nous livrons aujourd’hui, et que nous continuerons à livrer dans les prochains mois. Nous saluons le choix d’Iran Air en notre faveur et le formidable rôle que cette compagnie joue dans son pays."

Farhad Parvaresh, Président Exécutif d’Iran Air, a commenté : "Notre nouvelle flotte d’ATR 72-600 incarne notre souhait de fournir des appareils de dernière génération à nos clients, afin de leur assurer confort, fiabilité et compétitivité. Resserrer les liens entre toutes nos communautés permettra de stimuler l’émergence d’opportunités professionnelles pour tous. "

