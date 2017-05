Irkout MC-21 : premier vol de l'avion russe (photos)

Article publié le 29 mai 2017 par David Dagouret

Le 28 mai 2017, l'avion, moyen-courrier russe, a réussi son vol inaugural.

Le MC-21, avion russe en développement a effectué son premier vol sans incident. L'appareil est conçu par la société russe, Irkout, membre du consortium OAK qui produit entre autres les avions Sukhoï.

L'avion MC-21 a une capacité de 163 à 211 passagers et vise concurrencer le segment des avions moyens-courriers comme les Airbus A320 ou Boeing 737. Le MC-21 peut être prosposé avec soit des moteurs PW1400G de Pratt & Whitney soit des moteurs russes PD-14 de United Engine Corporation.

L'appareil a donc effectué, hier, son premier vol sans incident. L'avion immatriculé 73051, msn 001, a décollé depuis l'aéroport international d'Irkoutsk en Russie. Le vol inaugural de cet appareil a été de 30 minutes seulement à une altitude de 1 000 mètres pour une vitesse de 300 km/h.

Le pilote d'essais, Oleg Kononenko a déclaré : "Le vol s'est accompli normalement. il n'y a pas eu de problèmes empéchant la continuation des tests".

Le second pilote, Roman Taskayvev a poursuivi : "Tous les systèmes de l'avion ont fonctionné sans problème."

Oleg Demchenko, président de Irkut Corporation, a déclaré: "Aujourd'hui, c'est une journée historique pour notre personnel et notre grande équipe, qui travaillent sur la création de l'avion MC-21. Nous mettons les solutions techniques les plus avancées dans nos avions, pour offrir un confort accru aux passagers et des caractéristiques économiques attrayantes pour les transporteurs aériens. Je suis heureux de déclarer que le vol inaugural de l'avion MC-21 a été accompli avec succès. Je félicite toutes les personnes qui participent à ce projet."

Les caractéristiques de l'avion MC-21-300 sont les suivantes :

Capacité deux classes 163 sièges (16 en business + 147 en économie)

Capacité classe unique 211 places

Poids maximal au décollage 79 250 kg

Charge utile maximale de 22 600 kg

Portée maximale de 6 000 km

Dimensions

Longueur 42,2 m

Hauteur 11,5 m

