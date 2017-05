Korean Air : un 8ème vol durant l'été, entre Paris et Séoul

Article publié le 23 mai 2017 par David Dagouret

Du 29 avril au 7 octobre 2017, Korean Air ajoute un vol supplémentaire sur la liaison Paris-Séoul. La compagnie desservira ainsi la capitale coréenne au départ de Paris à raison de 8 vols par semaine.

Le 8ème vol sera opéré chaque samedi en Boeing B777-200 d’une capacité totale de 232 sièges répartis en trois classes de service, avec 8 sièges en Première Classe, 12 en Classe Affaires, et 212 en Classe Economique.

La liaison supplémentaire du samedi sera opérée comme suit :

Pour rappel, au départ de Paris, Korean Air opère déjà à l’année un vol quotidien en A380 d’une capacité totale de 407 sièges répartis en trois classes de services, soit l’une des configurations les plus spacieuses de l’industrie sur ce type d’appareil.

De plus, le partage de codes aériens de Korean Air avec son partenaire SkyTeam, Air France, lui permet également de proposer un deuxième vol quotidien entre Paris et Séoul, offrant ainsi plus de flexibilité à ses passagers.

