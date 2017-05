Le Lockheed Martin F-35 sera au salon du Bourget

Article publié le 16 mai 2017 par David Dagouret

L’US Air Force a confirmé qu’elle enverrait un F-35A pour le salon aéronautique de Paris-Le Bourget en juin prochain.

La venue du F-35, au salon aéronautique de Paris, n’avait rien de sûr jusqu’au 6 mai dernier, où l’armée de l’air américaine, l’US Air Force, a déclaré qu’elle enverrait bien un F-35 au au salon international de l’aéronautique et de l’espace.

L’US Air Force enverra donc un Lockheed Martin F-35A Lightning II mais l’USAF n’a pas précisé si son avion allait être présenté au sol ou s’il allait effectué des démonstrations en vol.

Précisons que le F-35 Lightning II se décline en trois versions :

F-35A qui sera un chasseur polyvalent optimisé pour les attaques au sol.

F-35B qui pourra effectuer des décollages courts et des atterrissages verticaux.

F-35C qui aura une envergure plus importante que les deux premiers et sera une version embarquée sur les portes avions.

Pour l’heure la venue du F-35 de Lockheed Martin reste un événement majeur pour le salon aéronautique du Bourget 2017. En effet jusqu’à maintenant l’appareil n’avait jamais pu venir à ce salon à cause notamment de ses problèmes moteurs. Ce sera donc une première en France mais on peut regretter dès à présent qu’il n’y ait pas un F-35B qui lui peut effectuer des décollages et atterrissages verticaux.

Rappelons que le Lockheed Martin F-35 avait déjà été présenté en Europe lors du Royal International Air Tattoo (RIAT) de 2016 (Voir actualité) ainsi qu’au salon aéronautique de Farnborough 2016.

