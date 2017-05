Swiss reçoit son premier Bombardier CS300

Article publié le 26 mai 2017 par David Dagouret

la compagnie helvétique devient la première compagnie au monde à exploiter les deux modèles CSeries.

Bombardier a annoncé aujourd’hui que la compagnie helvétique Swiss International Air Lines (SWISS) a pris livraison son premier avion CS300. La livraison a eu lieu dans l'usine de Bombardier à Mirabel (Canada) à l'ouest de Montréal, où les appareils C Series sont construits.

SWISS devient ainsi la première comapgnie aérienne à exploiter les deux modèles d’avions C Series, le CS100 et le CS300. SWISS utilisera ce nouvel avion CS300 depuis l'aéroport de Genève.

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Nous sommes très fiers de livrer le premier avion CS300 à SWISS, aujourd’hui. L’excellence de SWISS en innovation technologique et en exploitation est reconnue. Cette compagnie est un partenaire extraordinaire pour le programme d’avions C Series. SWISS collabore avec nous depuis le début du projet C Series et nous tenons à la remercier pour son appui continu. Cette nouvelle livraison illustre l’engagement de Bombardier à livrer des avions révolutionnaires et très performants, offrant la meilleure expérience de vol au monde pour relier les collectivités!"

Rob Dewar, vice-président, Programmes des avions C Series, Bombardier Avions commerciaux a quant à lui déclaré : "Le programme d’avions C Series continue d’avoir le vent dans les voiles, notamment grâce à sa mise en service réussie auprès de SWISS. Aujourd’hui, cette ligne aérienne devient la première à recevoir les deux modèles d’avions, le CS100 et le CS300. Les avions C Series présentent une excellente fiche de performance en service à ce jour, et nous sommes confiants que SWISS bénéficiera d’une entrée en service réussie avec le CS300, également."

Thomas Klühr, président-directeur général de SWISS a déclaré : "Après l’intégration réussie d’un premier appareil Bombardier CS100 à notre flotte, à l’été 2016, nous sommes heureux de recevoir notre premier avion CS300. Avec ses 20 sièges additionnels, ce second modèle de la famille C Series complète parfaitement notre flotte actuelle. Nous avons maintenant une gamme d’avions optimale pour nos services européens à courte et à moyenne distance. Notre premier CS300 sera d’abord exploité à partir de Genève puisque son confort supérieur convient à merveille à cet important segment de voyageurs, a ajouté M. Klühr. D’ailleurs, notre flotte basée à Genève sera bientôt composée exclusivement d’avions C Series de Bombardier."

L’entrée en service du premier avion CS300 à SWISS est prévue pour le 1er juin 2017 entre la ville de Genève et Heathrow. Au total, SWISS a commandé au total 30 avions cseries, CS100 et CS300 confondu. Rappelons que SWISS était la compagnie de lancement du CSeries CS100 qu'elle a reçu en juillet 2016.

À ce jour, Bombardier a livré douze avions C Series, neuf à SWISS et trois à AirBaltic.

