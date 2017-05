Vol d'essai long-courrier de l'A350-1000

Article publié le 12 mai 2017 par David Dagouret

L'appareil a effectué un vol d'essai d'endurance des systèmes cabine dans des conditions réelles d’exploitation.

L'A350-1000,immatriculé F-WLXV, a effectué avec succès son seul et unique “Early Long Flight” (ELF/vol d'essai d'endurance des systèmes cabine) avec à bord 13 membres d'équipage et 295 passagers. Le 11 mai, l'avion d'essai MSN065 a décollé de Toulouse qu'il a rejoint après un vol d'une durée de 12 heures.

Au cours de ce vol d'essai long-courrier, les passagers, dont des employés Airbus et des membres d'équipage cabine de Virgin Atlantic Airways – l'un des 12 clients de l'A350-1000 – ont été les premiers à bénéficier du confort inégalé offert par la cabine extra-large de l'A350-1000. Ces premiers passagers ont été invités à utiliser et tester les systèmes cabine, notamment le conditionnement d'air, l'éclairage, l'acoustique, le système de divertissement en vol (IFE), les compartiments cuisine (galleys), les circuits électriques, les toilettes et les systèmes d'évacuation des eaux usées.

Bien qu’il ne fasse pas partie du programme de certification technique, ce vol d'essai permet à Airbus d’évaluer l’environnement et les systèmes cabine en vol, et d'optimiser les procédures en vue de garantir aux clients la maturité de l’appareil dès sa mise en service.

La mise en service de l'Airbus A350-1000 devrait intervenir au cours du deuxième semestre 2017.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet