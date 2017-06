Air Canada a lancé sa liaison Marseille-Montréal

Article publié le 16 juin 2017 par David Dagouret

Le 10 juin dernier, la compagnie canadienne a lancé sa nouvelle liaison avec la filiale, Air Canada Rouge.

Le décollage du vol AC1963, le 10 juin dernier, à l'aéroport de Marseille-Provence a marqué le lancement de la plus récente liaison d'Air Canada Rouge, la filiale loisirs du Groupe Air Canada.

La toute nouvelle liaison saisonnière, opérée sans escale entre Montréal et Marseille à raison de trois fréquences hebdomadaires, va offrir aux clients d'Air Canada basés en France encore plus d'options pour rallier Montréal et au-delà, le vaste réseau nord-américain de la compagnie canadienne.

Les vols seront assurés du 10 juin au 14 octobre sur B767-300ER d'Air Canada Rouge configuré en deux classes de service avec la cabine Premium Rouge et la classe économique. Les vols aller décolleront de Marseille à 13h45 les lundis, jeudis et samedis pour se poser à Montréal à 16h. Au retour, les vols quitteront l’aéroport de Montréal à 21h15 les mercredis, vendredis et dimanches pour atterrir à Marseille-Provence à 10h45 le lendemain matin.

Sur l’ensemble de ces vols, les voyageurs ont la possibilité de cumuler et d’échanger des miles Aéroplan. En outre, les passagers admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et de bien d'autres avantages.

Pour Benjamin Smith, Président – Transporteurs de passagers d'Air Canada a déclaré : "Il s’agit là du seul vol sans escale exploité par un transporteur réseau entre Marseille et l'Amérique du Nord. Ce nouveau service Marseille-Montréal nous permet d’étendre le rayonnement d'Air Canada en France en venant s'ajouter aux liaisons opérées au départ de Paris, Lyon et Nice. A Montréal, nos passagers vont bénéficier de correspondances pratiques partout au Canada et aux USA, ce qui renforce la place de l'aéroport Montréal-Trudeau en tant que hub stratégique pour l'ensemble de l'Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis."

A noter : plusieurs autres nouvelles liaisons internationales vont être mises en service à l'été 2017, notamment :

Tel-Aviv à partir du 22 juin à raison de 2 vols / semaine sur A330-300 d’Air Canada

Reykjavik à partir du 23 juin à raison de 3 vols / semaine sur A319 d’Air Canada Rouge

Alger à partir du 1er juillet à raison de 4 vols / semaine sur B767-300ER d’Air Canada Rouge

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet