Bombardier vend 5 avions Q400 à un client anonyme

Article publié le 10 juin 2017 par David Dagouret

Le 09 juin, le constructeur canadien a vendu 5 avions à un client dont le nom n'a pas été dévoilé.

Bombardier a annoncé qu’elle a conclu une entente pour une commande ferme de cinq avions Q400 avec un client anonyme.

Selon le prix de catalogue de l’avion Q400, la valeur de cette commande ferme s’élève à environ 162 millions de dollars américains.

Le salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget ouvre ses portes dans près d'une semaine et le nom de ce client sera peut être dévoilé durant cet événement.

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Nous sommes heureux d’annoncer cette nouvelle vente d’avions Q400 puisqu’elle témoigne une fois de plus de la performance, de la souplesse opérationnelle, des meilleures économies de l’industrie et du confort des passagers inégalés qu’offre cet avion. Le Q400 est sans aucun doute l’avion turbopropulsé offrant la solution la plus versatile pour les compagnies aériennes."

