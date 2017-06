Bourget 2017 : 3 ATR 42-600 pour Xuzhou Hantong

Article publié le 20 juin 2017 par David Dagouret

Le 19/06/2017, constructeur ATR a signé une lettre d'intention avec la compagnie chinoise Xuzhou Hantong.

ATR et Xuzhou Hantong Airlines Co., LTD (Hantong), ont signé une lettre d’intention portant sur une commande de trois ATR 42-600 pour développer les transports aériens court-courriers dans la province du Jiangsu, en Chine. Les premiers avions devraient être livrés dès que possible en 2018.

La Chine se caractérise par un fort potentiel de développement de la connectivité aérienne car il y existe une demande croissante pour des services aériens de meilleure qualité, à partir de, à destination de, et au sein des marchés régionaux. Ces routes sont relativement courtes, avec une demande plus faible et des passagers moins nombreux que sur les routes principales qui connectent les grandes villes. En Chine, les avions régionaux ne représentent que 2,3 % d’une flotte totale comptant près de 3 000 avions civils en service. De plus, il existe un fort potentiel de développement des services aériens à destination d’une centaine de petits aéroports qui ne concentrent aujourd’hui qu’1,6 % du trafic dans le pays.

Zhou Bingzhen, Directeur Général de Hantong, a déclaré : "Dans le cadre de la stratégie du gouvernement local de Xuzhou de faire de la ville la nouvelle plaque tournante pour les compagnies cargo et régionales, Hantong a choisi de se focaliser principalement sur le cargo régional et les vols court-courriers, pour l’aviation générale, car ces deux secteurs connaissent un retard significatif. Nous sommes ravis de nous associer à ATR, leader mondial de l’aviation régionale, et d’avoir choisi l’ATR 42-600 pour lancer cette coopération stratégique entre les deux entreprises. Hantong est par ailleurs très heureux de voir Reignwood Aviation, acteur majeur et expérimenté de l’aviation générale en Chine, devenir le partenaire opérationnel avec qui il va pouvoir développer les services court-courriers dans l’est de la Chine. "

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR, a ajouté : "Le gouvernement chinois soutient très favorablement l’aviation générale, conscient de l’impact positif qu’elle peut avoir sur le système de transports du pays, en faisant un outil aussi important que l’aviation commerciale. Nos ATR 42 600, configurés avec 30 sièges, constituent la solution idéale pour le marché de l’aviation générale en Chine. Les ATR sont les solutions les plus viables économiquement pour accroître le trafic, développer les économies locales et dégager des bénéfices afin de se lancer dans des opérations à plus grande échelle. Nous sommes fiers de voir Hantong et Reignwood s’engager sur ce segment de marché. Nous sommes convaincus que cette coopération sera un franc succès."

