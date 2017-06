Bourget 2017 : Airbus lance l'A380plus

Article publié le 18 juin 2017 par David Barrie

Espérant recevoir de nouvelles commandes pour son avion géant, l'avionneur européen va mettre en place une série d'améliorations, dont une cabine plus dense et de grands winglets, pour réduire la consommation de carburant de 4%.

En ce dimanche 18 juin 2017, jour précédant l'ouverture du salon du Bourget, Airbus a annoncé vouloir lancer un A380 amélioré qui sera surnommé "A380plus". Trois axes principaux vont être privilégiés : Des coûts de maintenance optimisés, plus de sièges à bord et l'ajout de winglets en bouts d'ailes (l'élément le plus visible extérieurement).

Grace à ces changements mineurs, Airbus espère faire économiser 4% de carburant et diminuer les coûts par siège de 13% par rapport aux A380 existants.

En plus des winglets (semblables en apparence à ceux du Boeing 737 MAX) de 4,70m de haut (Airbus précise que la partie vers haut mesurera 3,50m et la partie basse 1,20m), des améliorations aérodynamiques vont être apportés à l'aile pour atteindre la réduction voulue. Malheureusement, il semblerait que les winglets ne seront pas adaptables sur les avions existants ; seuls des avions neufs pourront en bénéficier.

En cabine, c'est la disparition du grand escalier avant qui va libérer de la place, ainsi qu'une classe économique à onze passagers de front. Cela permettra à l'avion d'engranger quatre-vingts passagers de plus au sein d'un aménagement standard (575 passagers, contre 497 en moyenne sur un A380 aujourd'hui). A cela, la masse maximale au décollage sera élevée à 578 tonnes et l'avion pourra voler sur la même distance qu'auparavant.

Les améliorations continues de la motorisation vont aussi permettre de gagner quelques points de réduction de consommation.

En mettant au goût du jour son A380, Airbus espère revitaliser les ventes qui stagnent depuis plusieurs années. Sur les lignes de production, les cadences, à moins d'un par mois, deviennent critiques pour le programme. Cependant, pas de nouvelle motorisation similaire à celle de l'A320 ou de l'A330 qui aurait permis des gains biens plus significatifs ; les clients ne se bousculent pas et il aurait été très risqué de mobiliser d'énormes sommes d'argent dans des améliorations coûteuses sans espoir de récupérer son investissement.

Pour montrer ces améliorations, Airbus a installé les winglets sur l'A380 (immatriculé F-WWDD, numéro de série MSN4) qui restera au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Le titrage de l'avion a également été mis à jour.

L'avionneur européen espère tout de même vendre quelques exemplaires de son super jumbo, Emirates étant en tête de liste.

