Bourget 2017 : Airbus modernise la cabine de l'A320

Avec son aménagement "Airspace", l'avionneur européen veut amener la cabine des A320 au standard de celle des A350.

Airbus a annoncé aujourd'hui, lundi 19 juin 2017, au salon du Bourget, que l'aménagement "Airspace" déjà présent sur les A350 et les futurs A330neo serait décliné sur la famille A320.

Parmi les innovations présentes, le constructeur européen communique en particulier sur les nouveaux compartiments à bagages, qu'il qualifie de "plus grand compartiment de rangement" et qui pourra accueillir huit valises de cabine. En outre, une lumière d'ambiance basée sur des LED pourra être modifiée à souhait. Les panneaux muraux permettront une largeur de cabine plus importante également.

Airbus veut que la famille A320 se rapproche autant que possible du design de l'A350 : "La cabine de l'A350 XWB s'est révélée être très populaire, avec d'excellents retours de passagers ainsi que de professionnels du design. [...] Cela nous a donné de la confiance pour l'appliquer [...] à la famille A320", a déclaré Kira Rao, en charge de la stratégie chez Airbus.

Pour terminer, les passagers pourront aussi avoir accès à un ssytème de divertissement à bord, de prises de courant dans les sièges et de connectivtié sans fil, entre autres. Airbus prévoit de livrer ces nouveaux aménagements d'ici 2020, avec la possibilité d'aménager d'anciens avions au standard actuel.

