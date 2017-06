Bourget 2017 : Blue Air achète six Boeing 737 Max

Article publié le 21 juin 2017 par David Dagouret

Boeing et Blue Air ont signé un ccontrat pour six Boeing 737 Max, au deuxième jours du salon du Bourget.

Le constructeur américain, Boeing et la compagnie roumaine, Blue Air, ont signé un contrat pour six Boeing 737 Max. La compagnie Blue Air, exploitera également six autres Boeing 737 Max qu'elle louera aurpès de la société de leasing Air Lease Corporation.

