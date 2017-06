Bourget 2017 : Boeing lance le 737 MAX 10, compétiteur direct de l'A321neo

Article publié le 19 juin 2017 par David Barrie

Boeing va rallonger son 737 MAX 10 pour atteindre près de 44m. Il concurrencera ainsi l'Airbus A321neo directement. GECAS devient le premier client avec 20 avions commandés.

En ce premier jour du salon international du Bourget, Boeing a annoncé le lancement du 737 MAX 10, quatrième version du 737 MAX ; c'est aussi la plus longue. L'avion mesurera 1,67m de plus que le 737 MAX 9 pour atteindre 43,8m. En outre, un train principal articulé remplacera le train existant sur les autres 737 MAX. Une sortie de secours supplémentaire sera également ajoutée. Enfin, l'aile sera modifiée notamment pour réduire la traînée en basse vitesse.

Boeing affirme que le nombre total de passagers pourra s'élever à deux cent trente en classe unique, soit cent quatre-vingt-huit en configuration bi-classe. C'est dix de plus que l'aménagement standard sur le 737-9.

Grâce à cet allongement, Boeing espère concurrencer de front l'A321neo en proposant des coûts d'exploitation évidemment plus bas. Le constructeur américain dit pouvoir faire baisser le coût du vol de 5% par rapport à l'A321neo.

Une dizaine de clients devraient être annoncés pendant le salon représentant des engagements pour plus de deux cent quarante appareils.

GECAS est le premier client annoncé avec vingt 737 MAX 10 ; plus qu'une nouvelle commande, c'est une conversion de 737 MAX déjà commandés vers la version la plus longue du 737 MAX. Logiquement, GECAS est le plus gros client du 737 MAX avec cent soixante-dix avions commandés.

Le 737 MAX 10 veut mettre fin à l'hégémonie de l'A321neo sur ce segment où il était seul, bien que Boeing ait clamé la supériorité du 737 MAX 9 dans les années qui viennent de s'écouler. Malheureusement, Boeing n'a vendu qu'un peu plus de deux cents 737 MAX 9 alors qu'Airbus a dépassé les mille A321neo commandés. La clientèle de Boeing voulait un avion similaire à l'A321neo, avec un nombre de sièges similaire et des coûts au moins équivalents. Boeing a su proposer un avion plus grand, mais qui pourrait nuire aux ventes du 737 MAX 9, coincé entre le 737 MAX 8 et le 737 MAX 10.

